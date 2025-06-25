ПАСЕ призвала Россию к обмену пленными в формате «всех на всех»

Парламентская Ассамблея Совета Европы во вторник, 24 июня, приняла резолюцию, в которой призвала международное сообщество поддержать переговоры между Украиной и Россией по обмену пленными в формате «всех на всех ».

Резолюция была опубликована на сайте организации.

«Положение украинских военнопленных является особенно тяжелым: они подвергаются внесудебным казням, широкомасштабным и систематическим пыткам, а также бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, что равнозначно военным преступлениям и преступлениям против человечности», — отмечается в резолюции.

Такое положение дел требует срочного вмешательства международного сообщества, прежде всего для обеспечения надлежащего обращения, взаимного освобождения и репатриации всех военнопленных, говорится в документе. ПАСЕ отмечает, что политические переговоры по обмену пленными имеют первоочередное значение.

«Высшее политическое и военное руководство Российской Федерации знает о жестоком обращении с украинскими военнопленными, включая угрозы, словесные и физические оскорбления, сексуальное насилие, пытки и внесудебные казни», — добавили в резолюции.

По состоянию на февраль 2025 года миссия ООН по мониторингу прав человека в Украине подтвердила казнь 71 украинского военнопленного и зафиксировала смерть по меньшей мере 21 военнопленного во время содержания под стражей.

20, 19, 14, 12, 10 и 9 июня Украина и страна-агрессор проводили обмены военнопленными. В Украину вернулись тяжелобольные и раненые защитники, военнослужащие в возрасте до 25 лет, а также защитники, которые считались пропавшими без вести.

Представитель ГУР и заместитель главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов сообщал, что количество людей, возвращенных из российских застенков, не раскрывается, поскольку любые комментарии влияют на процесс.