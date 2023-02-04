Из плена освободили еще 116 украинцев — Ермак

4 февраля, 11:29
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Из плена освободили еще 116 украинцев (Фото:Андрей Ермак / Telegram)

Из плена освободили еще 116 украинцев (Фото:Андрей Ермак / Telegram)

Россия и Украина провели новый обмен пленными. Из российского плена вернулись еще 116 украинцев, в том числе защитники Мариуполя, херсонские партизаны и снайперы с бахмутского направления.

Об этом в субботу, 4 февраля, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Среди освобожденных также 87 военнослужащих ВСУ (двое из которых — из ССО), восемь бойцов ТрО, семь из Нацгвардии, шесть из Нацполиции, пять служащих Госпогранслужбы, двое из ВМС и один представитель ГСЧС.

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Освобождены два офицера и 114 рядовых и сержантов.

Кроме того, удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев — 28-летнего Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего воина-добровольца — украинца, служившего во Французском иностранном легионе, который после начала полномасштабного вторжения вернулся защищать Украину — 23-летнего Евгения Кулика.

«Работаем дальше. Мы вернем всех», — подчеркнул Ермак.

Российская сторона также сообщила об обмене пленными, заявив о возвращении 63 военнослужащих ВС РФ. В минобороны РФ заявили, что среди освобожденных россиян есть лица «чувствительной категории».

В российском ведомстве говорят, что обмен произошел при посредничестве ОАЭ.

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По данным уполномоченного президента по обеспечению прав защитников Украины, в российском плену остается более трех тысяч украинских военнослужащих. Еще около 15 тысяч человек считаются пропавшими без вести.

Редактор: София Лазарова

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