«Однажды мы всей камерой шепотом спели гимн Украины». Освобожденные украинки рассказали о плене 26 октября, 16:25 Освобожденные из плена оккупантов Виктория Обидина, Татьяна Васильченко, Инга Чикинда и Людмила Гусейнова (Фото:скриншот видео / Військове телебачення України / YouTube)

Освобожденные из российского плена украинки рассказали об обращении оккупантов с пленными.

«Пребывание в плену — это психологическое давление лишения свободы. Свободы на передвижение, на высказывания, на мнения. И эти аспекты они использовали по полной. Питание было таким, что выжить могли, но какой ценой… Это нечеловеческие условия удержания… Они относились к нам как к „зекам“», — сказала парамедик и волонтерка Госпитальеров Татьяна Васильченко во время пресс-конференции Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в среду, 26 октября.



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Женщина рассказала, что пленных унижали и повторяли, что «вас не меняют, потому что о вас забыли, на кого вас менять».

«Однажды мы шепотом всей камерой — 27 человек в шестиместной камере — спели гимн Украины. Это было невероятно. Все сомнения исчезли, у девочек светились глаза. Скандировали почти беззвучно — Україна понад усе — у меня нет слов. Это действительно держало», — вспомнила она.

Солдат и фельдшерка Виктория Обидина добавила, что пленных практически не выводили на прогулки, в маленьких камерах удерживали многих людей. Защитница вышла с Азовстали вместе с дочерью, которую позже удалось вывезти за границу, а она попала в плен.

«За три года состояние здоровья не стало лучше. Не было возможности получать медицинскую помощь. Я три года не могла добиться, чтобы меня осмотрел офтальмолог или просто выписал очки», — сказала волонтерка Людмила Гусейнова, которая провела в плену три года по обвинению в «патриотизме».

«Это нелюди, у этих людей нет ничего святого… Конечно, были такие моменты, когда мы просто недоедали. Человеческого отношения не было абсолютно… Когда открылся борт самолета, я почувствовала запах воздуха и сказала девчатам — мы в Украине… Я всегда верила в то, что мы вернемся, постоянно мысленно была со своими родными, молилась. Помогло то, что в тебя верили, что ты вернешься домой. Я это чувствовала», — рассказала морская пехотинка Инга Чикинда. В одной из тюрем она потеряла 8 килограммов.



Женщины также сказали, что пленных удерживали в информационном вакууме либо включали пропагандистские российские СМИ, а также не давали общаться с родными.

«Иногда можно было просто услышать, как охранники говорили, что от Украины такой-то прилет. Как мы радовались», — добавила Татьяна Васильченко.

Она рассказала, что, когда защитников Азовстали привезли в колонию Еленовки, в обмен на звонок оккупанты требовали «запись видеообращения». Когда никто не согласился, им дали возможность сообщить родным, что они живы. Татьяна Васильченко говорила с дочерью 8 июня: «„Жива-здорова, вернусь, верь“. И она верила все это время. Больше связи с ней не было».

17 октября Украина провела масштабный обмен пленными с Россией и освободила 108 женщин, среди которых военнослужащие и гражданские. Это был первый полностью женский обмен. Некоторых из них российские оккупанты захватили в плен в ОРДЛО еще до начала полномасштабного вторжения России.

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