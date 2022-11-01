«Наша задача — вернуть всех». На этой неделе могут быть положительные новости по обмену пленными — омбудсмен 1 ноября, 21:06 29 октября Украина и Россия провели очередной обмен пленными (Фото:Андрей Ермак / Telegram)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассчитывает, что на этой неделе будут положительные новости по обмену пленными с Россией.

В эфире телемарафона Лубинец подчеркнул, что Украина хочет вернуть всех и неоднократно предлагала РФ отойти от практики точечных обменов и перейти к обмену «всех на всех». На данном этапе, по его словам, страна-агрессор РФ от этого отказывается.

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«Это длительный процесс. И я хотел бы еще раз сказать всем гражданам Украины, что наша задача вернуть абсолютно всех», — сказал он.

Лубинец подчеркнул, что пока Украине не вернет всех, как гражданских, так и военнопленных, работа не будет выполнена до конца. Он добавил, что Киев этим занимается постоянно.



«И не хочу забегать вперед, но очень надеюсь, что дай Бог, и на этой неделе у нас будут положительные новости», — сказал он.



Президент Украины Владимир Зеленский 30 октября сообщал, что с начала полномасштабного вторжения из плена вернули 1031 человека. 29 октября Украина и Россия провели обмен пленными: удалось освободить еще 50 украинских военных и двух гражданских.