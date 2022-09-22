«Возвращение героев и героинь». Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал НВ подробности самого масштабного обмена пленными с 24 февраля 22 сентября, 17:19 Эксклюзив НВ Дмитрий Лубинец 21 сентября встречал освобожденных из плена защитников и защитниц в Черниговской области (Фото:Дмитрий Лубинец / Facebook)

21 сентября произошел самый масштабный обмен пленными с начала февральского вторжения России.

Украина вернула 215 военных, среди которых 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров Азова, а также десять иностранцев.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец был одним из тех, кто встречал освобожденных защитников Украины в Черниговской области.

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В интервью Радио НВ он рассказал, как себя чувствуют герои и героини, а также о том, насколько сложно было договариваться об обмене с россиянами.

— В каком состоянии сейчас азовцы? Вы с ними встречались, и какой вывод можете сделать?

— Я хотел бы от всех них передать всей Украине, что они несломлены, что они вернулись домой счастливые, с улыбками. К сожалению, могу зафиксировать, что они находятся в крайне тяжелом медицинском состоянии. Все похудели, причем кардинально. Очень многие наши ребята нуждались вчера в срочной медицинской помощи и она была предоставлена прямо на месте, где мы их встречали.

В очередной раз, наверное, и РФ увидела, что невозможно сломить наших героев и героинь, как бы они ни старались. Ребята рассказывают ужасные вещи: и содержание месяцами в одиночных камерах, очень маленьких, прохладных, с небольшим количеством пищи; и психологическое давление [осуществлялось], в частности на наших девушек. У них (россиян — ред.) ничего не получилось: все вернулись.

Знаете, какой был первый вопрос [от освобожденных из плена]? Какая ситуация на происходящем фронте? Многие задавали вопросы о том, где и на каком направлении нужна наша помощь. Ребята из Азова задавали вопрос, где сейчас находится часть батальона, на каком участке фронта, участвуют ли они в боевых столкновениях.

Наверняка российских военнопленных беспокоили совершенно другие вещи. У меня была возможность и их послушать. Они рассказывали, что «нам бы скорее вернуться», «мы никогда не вернемся, мы не хотим», «мы поняли, что это пропаганда, которой нас накачивают против Украины». Они ехали с пониманием того, что они не правы. Наши вернулись с уверенностью, что они делали все правильно.

Не буду называть имя. Парень вернулся. Когда мы общались о тяжелой ситуации в Мариуполе, он сказал: «Даже если я бы понимал, что даже хуже бы закончилась моя история пребывания в Мариуполе, если бы была подобная ситуация, то не колебался бы ни секунды: я бы так же оставался и воевал бы до последнего».

— Освобождены были и наши защитницы. Есть и «Пташка», и беременный медик — Марьяна Мамонова. Была ли у вас возможность с ними общаться?

— Да, общались. Насчет Марьяны. У нас было столько вариантов, сколько [прилагалось усилий]. Мы ее освобождением занимались очень много времени. Публично не могу рассказывать, кого и как действовали. Но могу сказать, что после того как закончится нашей победой война, мы вернем всех наших героев, наверняка сможем по каждой истории много писать или рассказывать.

Фото: НВ

Когда речь идет о девушке, которая беременна, в достаточно сложном медицинском состоянии, и здесь РФ пыталась использовать эту ситуацию — выкручивали руки, сначала одни были договоренности, потом — другие. То есть иногда создавалось впечатление, что мы общаемся не с людьми (о русских — ред.). У них тоже есть мамы, они тоже должны понимать, в каком состоянии может находиться наша беременная девушка.

Мы знаем, что ей рассказывали, когда она там находилась, что «Украина от тебя отказалась, твои родные — отказались». Каждый день у нас было общение с ее мужем. Наверное, для нас было психологически тяжело, потому что мы понимали, что уже не на дне идет время по ее возвращению, а на часы, потому что она вот-вот должна стать мамой. Очень хотелось сделать все, чтобы она родила именно в Украине. Она действительно героиня.

Она выходила вчера самая первая, нуждалась сразу же в помощи. Когда она увидела стелу Украина, мы с ней поздоровались, то [появилась] большая улыбка: «Добрый вечер», — был ее ответ. Наверное, даже наши беременные женщины могут показывать примеры храбрости и несокрушимости.

— Откуда именно были освобождены пленники, которые уже находятся в Украине? Говорили, что командиров Азова держали в Москве. Был ли кто-нибудь из Еленовки? 18 сентября снова была обстреляна колония в Еленовке, теракт был совершен россиянами.

— Да, были ребята из Еленовки. Мы вчера не поднимали эту тему, потому что понимали, что надо ребятам прийти в себя. Несколько суток и мы начнем общение.

Были из Еленовки, были с временно оккупированной территории Донецкой области, из других мест, где удерживали наших героев. И были из Российской Федерации, в частности, были ребята, которых удерживали, как я говорил, в одиночных камерах в Москве.

— Командование Азова находится в Турции. Президент Владимир Зеленский заявил, что они там могут находиться и до конца войны. Понимаем ли мы, каковы гарантии их безопасности, учитывая, что россияне тоже летают в Турцию?

— Они находятся в Турции. Это было одно из условий их освобождения. Там они находятся под личными гарантиями президента Турции Реджепа Эрдогана. Я уверен, что там с ребятами все будет хорошо.

Мы неоднократно прорабатывали варианты, чтобы [вернуть] наших ребят, которых РФ не выпускает именно потому, что не хочет, чтобы они сразу становились в ряды Вооруженных сил Украины. Как вариант, предлагали отпустить, чтобы они находились на территории третьих стран. Это определено одной из процедур обмена военнопленных согласно Женевским конвенциям. В первый раз был использован такой вариант. Я думаю, что РФ посмотрела на это, мы на это посмотрели. Надеюсь, что мы еще не раз сможем использовать именно такой или подобный механизм для того, чтобы вытащить наших героев.

Публично я не могу раскрыть многие детали. Операция готовилась очень давно. Она очень сложная. Думаю, все увидели, что практически одновременно граждане иностранных стран, воевавших за нас, одним самолетом вылетели в Арабские Эмираты, их там встретили. Отдельный самолет увез наших пятерых командиров из Азовстали в Турцию. И практически в то же время 200 наших героев и героинь мы встречали на территории Черниговской области.

Настолько это было трудно проработать заранее, потому что сложные процессы, много людей, но благодаря всем, кто принимал участие… Я очень не хочу, чтобы этот процесс превращался в политический. Если бы не личное участие президента, руководителя Офиса президента и всех, кто входит в Координационный штаб обращения с военнопленными, этого бы [обмена] не было.

Действительно, мы не всех забрали, но это показатель того, что все трудятся над возвращением наших героев и героинь.

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