«Смелая и стойкая женщина». Староста села в Черниговской области вернулась домой после обмена пленными 10 апреля, 13:28 Цей матеріал також доступний українською Ирина Верещук и Анна Гаврилина (Фото:Ирина Верещук/Telegram)

Анна Гаврилина, староста поселка Гремяч Черниговской области, в результате обмена пленными 9 апреля вернулась домой.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

«Смелая и стойкая женщина. Настоящая глава общины. Вчера имела честь лично познакомиться с Анной», — написала она, а также опубликовала фото с освобожденной из плена старостой.

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Фото: Ирина Верещук/Telegram

Напомним, состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией. Из российского плена освободили 26 украинцев — 12 военных и 14 гражданских.



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