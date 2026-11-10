Одним из приоритетов обсуждения было гуманитарное направление (Фото: Сергей Окунев /NV)

Во вторник, 10 ноября, по итогам первого дня трехсторонних переговоров в ОАЭ удалось достичь договоренности о масштабном обмене пленными в ближайшее время.

Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина источник, близкий к украинской переговорной группе.

Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов, направляясь в Абу-Даби в составе украинской делегации для участия в мирных переговорах, заявил, что одним из приоритетов обсуждения станет гуманитарное направление, в частности активизация обмена военнопленными.

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Он также сказал, что важно то, что дипломатический процесс продолжается. И подчеркнул, что Украина, как никто другой, стремится к скорейшему окончанию «этой ужасной войны».

Переговоры в Абу-Даби — что известно

10 ноября в ОАЭ начались переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США. Это первая такая встреча с февраля 2026 года.

Перед встречей с Россией Украина провела переговоры с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также присоединились спецпредставители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Украинскую делегацию во главе с руководителем Службы внешней разведки Рустемом Умеровым представляют руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Полный состав делегации РФ следующий:

Владимир Мединский, помощник Владимира Путина, председатель Российского военно-исторического общества (глава делегации);

Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России;

Михаил Галузин, заместитель министра иностранных дел России;

Игорь Костюков, начальник российской военной разведки;

Юрий Жигарловский, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

Умеров сообщил, что ключевыми приоритетами Украины являются прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные меры.