На переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными — СМИ
Одним из приоритетов обсуждения было гуманитарное направление (Фото: Сергей Окунев /NV)
Во вторник, 10 ноября, по итогам первого дня трехсторонних переговоров в ОАЭ удалось достичь договоренности о масштабном обмене пленными в ближайшее время.
Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина источник, близкий к украинской переговорной группе.
Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов, направляясь в Абу-Даби в составе украинской делегации для участия в мирных переговорах, заявил, что одним из приоритетов обсуждения станет гуманитарное направление, в частности активизация обмена военнопленными.
Он также сказал, что важно то, что дипломатический процесс продолжается. И подчеркнул, что Украина, как никто другой, стремится к скорейшему окончанию «этой ужасной войны».
Переговоры в Абу-Даби — что известно
10 ноября в ОАЭ начались переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США. Это первая такая встреча с февраля 2026 года.
Перед встречей с Россией Украина провела переговоры с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также присоединились спецпредставители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер.
Украинскую делегацию во главе с руководителем Службы внешней разведки Рустемом Умеровым представляют руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.
Полный состав делегации РФ следующий:
- Владимир Мединский, помощник Владимира Путина, председатель Российского военно-исторического общества (глава делегации);
- Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России;
- Михаил Галузин, заместитель министра иностранных дел России;
- Игорь Костюков, начальник российской военной разведки;
- Юрий Жигарловский, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.
Умеров сообщил, что ключевыми приоритетами Украины являются прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные меры.