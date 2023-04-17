За время полномасштабной войны. Украина вернула из российского плена более 2 тысяч человек — Маляр

17 апреля, 08:07
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Домой вернулись еще 130 украинских защитников (Фото:t.me/annamaliar)

Домой вернулись еще 130 украинских защитников (Фото:t.me/annamaliar)

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из российского плена вернули 2235 человек.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в воскресенье, 16 апреля в Telegram.

«Координационный штаб по обращению с военнопленными ГУР МОУ в сотрудничестве с Офисом Президента с начала полномасштабного вторжения вернули в Украину 2235 человек», — говорится в сообщении.

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По ее словам, обмен и обращение с военнопленными это еще одно доказательство цивилизованности Украины даже в условиях такой разрушительной войны.

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16 апреля Украина и Россия провели пасхальный обмен пленными: домой вернулось еще 130 украинских защитников.

В координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что домой вернулись 92 военнослужащих ВСУ, 20 терроборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по два представителя Военно-морских сил и Государственной специальной службы транспорта.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Пленные Обмен Плен Война России против Украины Анна Маляр

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