«Думали, везут на этап». Власти Украины рассказали об освобождении командиров с Азовстали и их условиях в Турции 22 сентября, 20:56 Глава МВД Денис Монастырский общается с Денисом Прокопенко и Сергеем Волынским в Турции, 22 сентября (Фото:Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в четверг, 22 сентября, сообщил, что пять освобожденных из плена командиров с Азовстали будут некоторое время жить в Турции в частном доме.

Во время брифинга Буданову задали вопрос, в каких условиях защитники Украины будут находиться в Турции. Он ответил, что это «достаточно комфортабельное место жительства» — частный дом, где украинские командиры будут находиться «определенный период времени», и посоветовал немного подождать.



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Глава Офиса президента Андрей Ермак добавил, что во время недавних переговоров с президентом Владимиром Зеленским его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган дал личные гарантии безопасности украинских защитников.

По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, который вместе с Будановым встречал легендарных командиров в Турции, те не знали, куда едут. Оккупанты удерживали их в одиночных камерах в России или в колонии оккупированной Еленовки Донецкой области.

«Они не знали, куда едут. Думали, или на этап, или на какие-то судилища, которые им обещали и постоянно об этом говорили в допросах. Когда мы их встретили, они спрашивали, кого еще обменяли, общались с представителями ГУР, чтобы вернуть всех… Мы приложим максимальные усилия [чтобы вернуть всех пленных]», — заявил Монастырский.

Кирилл Буданов сказал, что ко многим пленным защитникам россияне применяли жестокие пытки.

Инфографика: НВ

21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров с Азовстали, а также десять иностранцев.

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.



Я говорил с азовцами. Они готовы защищать страну до последнего – Андрей Билецкий, Азов https://www.youtube.com/embed/C2KsPC1EHx0

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