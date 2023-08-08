Из российского плена удалось вернуть уже 70 нацгвардейцев, которые охраняли ЧАЭС 8 августа, 20:35 Пивненко с семьями пленных (Фото:Александр Пивненко/Telegram)

В результате обменов в Украину удалось вернуть 70 военнослужащих Национальной гвардии, которые попали в плен РФ на Чернобыльской АЭС в 2022 году.

Об этом во вторник, 8 августа, сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко в Telegram.

Пивненко рассказал, что 8 августа встретился с родственниками военнослужащих воинской части 3041, которые обеспечивали охрану ЧАЭС во время оккупации и попали в российский плен.



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Командующий Нацгвардии отметил, что обсудил с семьями обмены и механизмы доступа к информации о военнопленных.

По его словам, основную работу в основном выполняют структуры и органы, которые занимаются этим на уровне государства.

В то же время он подчеркнул, что есть вопросы, которые надо помочь решить освобожденным из плена, чтобы они быстрее вернулись к нормальной жизни. А также вопросы, которые беспокоят их родственников.



По словам Пивненко, в первую очередь это вопрос лечения и реабилитация, а также финансовые, социальные и документальные аспекты, которые требуют взаимодействия соответствующих командиров и должностных лиц.



«За это время по результатам проведенных обменов, уже удалось вернуть 70 военнослужащих Национальной гвардии, которые попали в плен на ЧАЭС. Эта работа продолжается и будет продолжаться, пока все наши защитники и защитницы не будут дома», — подчеркнул он.

26 июля родственники нацгвардейцев, которые защищали Чернобыльскую АЭС и попали в плен, рассказали о нечеловеческих условиях их содержания, в частности об отсутствии надлежащей медицинской помощи.

Покидая ЧАЭС, оккупанты забрали с собой нацгвардейцев, которые находились в плену с 24 февраля. В конце апреля 2023 года представитель Нацгвардии Руслан Музычук сообщил УП, что из плена оккупантов удалось освободить 47 нацгвардейцев, охранявших ЧАЭС, 130 на то время оставались в плену.

После захвата ЧАЭС 24 февраля российские оккупанты не выпускали оттуда персонал и не позволяли провести ротацию вопреки технике безопасности. Частичную ротацию удалось провести только 20 марта.

31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед выступлением они ограбили помещение станции и гостиницу в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки. Станция была захвачена с 24 февраля.

2 апреля на промышленной площадке атомной электростанции подняли флаг Украины.

