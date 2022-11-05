«Я дома, я в Украине». Из плена вернулись 19 украинских пограничников — видео 5 ноября, 12:46 Вернувшиеся в Украину украинские пленные (Фото:Госпогранслужба/Facebook)

Из российского плена в Украину вернулись 19 пограничников. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram.



«Долгие месяцы российского плена позади. 19 пограничников вернулись домой. Дальше их ждет медобследование и реабилитация. Но главное, что они живы и дома», — говорится в сообщении.

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Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона сообщил, что освобожденные из российского плена военные находятся в удовлетворительном состоянии, сейчас с ними работают медики.

«Можно сказать, в удовлетворительном состоянии они вернулись. Конечно, условия пребывания были тяжелыми. Они потеряли и вес, и нуждаются в медицинской проверке, медицинской реабилитации», — сказал он.

Украина и страна-агрессор Россия в четверг, 3 ноября, провели обмен пленными. Домой вернулись 107 защитников.

Среди уволенных — шесть офицеров, 101 рядовой и сержант, защитники из рядов ВСУ, ВМС, ТРО, Госпогранслужбы, Нацполиции, Госспецслужбы транспорта и Нацгвардии, в том числе трое бойцов Азова.