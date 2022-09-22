«Многих держали в одиночных камерах». Лубинец рассказал, как оккупанты обращались с украинскими военнопленными 22 сентября, 17:51 Украина 21 сентября освободила из плена 215 своих защитников (Фото:СБУ)

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в четверг, 22 сентября, рассказал подробности масштабного обмена пленными, в рамках которого Украина вернула 215 своих защитников.

В эфире телемарафона омбудсмен заявил, что операция была чрезвычайно сложной, обмен проходил одновременно на трех локациях. Самолет с десятью иностранными защитниками вылетел из России в Саудовскую Аравию, другой самолет с пятью командирами с Азовстали отправился в Турцию, в Черниговской области на границе с Беларусью в это время принимали 200 украинских героев и героинь и передавали 55 российских военнопленных.

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Инфографика: НВ

Лубинец отметил, что украинская сторона, в частности, боролась за освобождение беременного медика Марьяны Мамоновой.



«Когда война закончится нашей победой, мы с парнями, в первую очередь из ГУР, можем прямо отдельный роман писать: сколько у нас было вариантов и что только мы не предлагали, чтобы забрать Марьяну. Для нас было очень важно, чтобы она стала мамой на территории Украины… Это был чрезвычайно сложный процесс, мы знали, что она буквально на днях станет мамой», — рассказал он.

Омбудсмен напомнил, что Украина достойно обращается с военнопленными и пленные российские военные, прощаясь с медиком, даже аплодировали ей. В то же время многих защитников Украины оккупанты удерживали в одиночных камерах. По словам Лубинца, их можно узнать на фото по длинным бородам.

Он также вспомнил, как один из освобожденных бойцов Азова сказал, что ему тяжело говорить, потому что он все это время провел в одиночной камере. Украинским пленным давали мало еды, оставили практически без средств личной гигиены. Также они сказали Лубинцу, что ни разу не видели представителей Международного комитета Красного Креста. По данным омбудсмена, перед обменом украинских военнопленных шесть часов держали с завязанными скотчем глазами.

В ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова. Пять командиров с Азовстали сейчас находятся в Турции. Также были освобождены десять иностранных защитников Украины, они прибыли в Саудовскую Аравию.

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.

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