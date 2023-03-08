Новый обмен пленными: почти у всех освобожденных украинцев есть ранения или заболевания 8 марта, 08:48 7 марта Украина вернула из российского плена 130 украинских военных (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Почти у всех украинских военных, которых вернули из российского плена 7 марта, есть ранения или заболевания.

Об этом сообщил заместитель руководителя Рабочей группы Координационного штаба Богдан Охрименко в эфире национального телемарафона.

«Состояние здоровья, к сожалению, желает быть лучше, поскольку в этом обмене почти все военнослужащие имеют ранения, тяжелые заболевания, которые они получили в борьбе за независимость Украины», — пояснил он.

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Охрименко напомнил, что это уже 39-й обмен пленными с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Команда координационного штаба имеет выработанные механизмы, но не прекращается поиск других действенных схем, которые помогли бы вернуть военнопленных.

7 марта Украина вернула из плена России 126 защитников и четырех защитниц.

Среди украинцев — 87 защитников Мариуполя, 71 из которых — с Азовстали. Также освободили 35 человек с Донецкого направления, взятых в плен в районе Бахмута и Соледара. Самому младшему освобожденному еще не исполнился 21 год, самому старшему скоро будет 64.

