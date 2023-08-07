В ГУР рассказали о физическом состоянии 22 украинских военных, которых вернули из плена РФ 7 августа, 19:44 Украинские защитники, которых вернули из плена (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

У украинских военных, которых в понедельник, 7 августа, вернули в Украину из российского плена, есть ранения и обостренные хронические болезни.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в телемарафоне Единые новости.

«22 украинских героя, это военнослужащие ВСУ, вернулись из рашистского плена», — отметил Юсов.



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Юсов заявил, что в сети можно было увидеть фотографии, на которых видно, что среди освобожденных защитников есть раненые, а также люди с обостренными хроническими заболеваниями.

По его словам, сейчас всем оказывается неотложная медицинская помощь и проводятся необходимые обследования.



Журналистка спросила, оказывает ли страна-агрессор Россия медицинскую помощь раненым. Юсов ответил, что во многих случаях она находится не на должном уровне.



«Хотя базовая медицинская помощь и может предоставляться, но во многих случаях украинские врачи вынуждены исправлять многие вещи и констатировать то, что если бы медицинская помощь была оказана правильно и вовремя, то работы украинским медикам было бы значительно меньше», — отметил Юсов.



По словам Юсова, основной проблемой является то, что Международный комитет Красного Креста не имеет регулярного и неограниченного доступа к местам содержания украинских военнопленных.



Представитель ГУР сказал, что этот обмен был очень непростым, поскольку Украина имеет дело с Россией, которая произвольно трактует международное право и Женевские конвенции.



«И, в принципе, международные структуры не имеют сегодня инструментов влияния в отношении так называемой РФ по защите прав военнопленных и их возвращения домой. Поэтому фактически самостоятельно в двустороннем формате Украина продолжает возвращать наших защитников и защитниц, а также незаконно удерживаемых гражданских лиц из рашистской неволи. И будет дальше это делать», — утверждает Юсов.



Юсов отметил, что 7 августа состоялся уже 48-й обмен с начала полномасштабного вторжения. И более 2500 тысяч украинцев вернулись на Родину.

7 августа глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что из плена вернули еще 22 украинских воина.