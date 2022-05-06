Украина и Россия провели новый обмен пленными, домой возвращается 41 человек — Верещук 6 мая, 17:49 Цей матеріал також доступний українською Ирина Верещук (Фото:Ирина Верещук / Facebook)

Состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой возвращаются 28 военных и 13 гражданских, сообщила вице-премьер Ирина Верещук в Telegram-канале.

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Верещук рассказала, что среди 41 человека, которых вернула Украина, 11 женщин.

«Особенно радостно, что сегодня среди освобожденных есть настоятель храма Православной Церкви Украины», — написала она.



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Накануне в СБУ заявили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину было проведено девять обменов пленными, в Украину вернулись 324 человека.

Очередной обмен пленными прошел 30 апреля, украинская сторона вернула домой 14 людей: семь военных и семь гражданских.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказывала об унижениях и нечеловеческих условиях содержания украинских граждан, захваченных в плен Россией. Среди освобожденных украинцев есть тяжелораненые, люди с сепсисом и ампутированными конечностями. Также российские оккупанты устраивают фильтрационные лагеря и силой или обманом вывозят людей на временно оккупированные территории или в Россию.

Что делают с украинцами в фильтрационных лагерях? – Людмила Денисова, омбудсмен https://www.youtube.com/embed/rwTIN5TWzvA

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