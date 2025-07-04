Защитники Мариуполя, тяжелобольные и медики: кого освободили сегодня из российского плена

Обмен пленными, 4 июля, 2025 года (Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными)

В рамках нового этапа обмена удалось вернуть домой очередную группу украинских пленных. Среди них — как военнослужащие, так и гражданские, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

«Вернулись тяжелобольные, раненые и молодые защитники. Есть защитники с разных направлений, есть защитники Мариуполя, рядовой, сержантский, а также офицерский состав удалось вернуть. Кроме военных есть группа гражданских, в частности речь идет о медиках, кто оказывал медицинскую помощь», — отметил Юсов в комментарии для РБК-Украина.

Кроме того, по его словам, удалось вернуть часть украинцев, которых Россия незаконно осудила.

Среди освобожденных — военнослужащие в возрасте до 25 лет, самому молодому из них всего 20.

4 июля Украина и страна-агрессор Россия провели новый этап обмена военнопленными. Домой вернули украинских защитников, большинство из которых находились в плену с 2022 года.

26, 20, 19, 14, 12, 10 и 9 июня Украина и страна-агрессор проводили обмены военнопленными. В Украину вернулись тяжелобольные и раненые защитники, военнослужащие в возрасте до 25 лет, а также защитники, которых считали пропавшими без вести.

Кроме того, в рамках договоренностей в Стамбуле Россия передавала Украине тела погибших защитников в период с 11 по 16 июня. Всего передали, по данным Координационного штаба, около 6057 тел.