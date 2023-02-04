Большой обмен пленными: СБУ опубликовала эксклюзивное видео возвращения 116 украинских защитников

4 февраля, 13:04
Поделиться:
В рамках обмена Украина вернула домой 116 своих защитников (Фото:Минобороны)

В рамках обмена Украина вернула домой 116 своих защитников (Фото:Минобороны)

Служба безопасности Украины обнародовала видео с обмена пленными, в рамках которого удалось вернуть 116 украинских защитников.

«Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными», — отмечает пресс-центр СБУ.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=s447r0cH_Do

4 февраля Украина и РФ провели очередной обмен пленными. Из российского плена вернулись еще 116 украинцев, в том числе защитники Мариуполя, херсонские партизаны и снайперы с Бахмутского направления.

Среди освобожденных также 87 военнослужащих ВСУ (двое из которых — из ССО), восемь бойцов ТрО, семь из Нацгвардии, шесть из Нацполиции, пять служащих Госпогранслужбы, двое из ВМС и один представитель ГСЧС.

Освобождены два офицера и 114 рядовых и сержантов.

Кроме того, удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев — 28-летнего Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего воина-добровольца — украинца, служившего во Французском иностранном легионе, который после начала полномасштабного вторжения вернулся защищать Украину — 23-летнего Евгения Кулика.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Обмен Обмен пленными Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X