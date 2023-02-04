Большой обмен пленными: СБУ опубликовала эксклюзивное видео возвращения 116 украинских защитников 4 февраля, 13:04 В рамках обмена Украина вернула домой 116 своих защитников (Фото:Минобороны)

Служба безопасности Украины обнародовала видео с обмена пленными, в рамках которого удалось вернуть 116 украинских защитников.

«Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными», — отмечает пресс-центр СБУ.

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4 февраля Украина и РФ провели очередной обмен пленными. Из российского плена вернулись еще 116 украинцев, в том числе защитники Мариуполя, херсонские партизаны и снайперы с Бахмутского направления.

Среди освобожденных также 87 военнослужащих ВСУ (двое из которых — из ССО), восемь бойцов ТрО, семь из Нацгвардии, шесть из Нацполиции, пять служащих Госпогранслужбы, двое из ВМС и один представитель ГСЧС.

Освобождены два офицера и 114 рядовых и сержантов.

Кроме того, удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев — 28-летнего Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего воина-добровольца — украинца, служившего во Французском иностранном легионе, который после начала полномасштабного вторжения вернулся защищать Украину — 23-летнего Евгения Кулика.