Возвращение 116 людей. Освобожденные из плена украинцы находятся в больнице — ГУР 4 февраля, 20:49 Украинцы, вернувшиеся из плена 4 февраля (Фото:Андрей Ермак / Telegram)

Состояние 116 украинцев, вернувшихся из российского плена в субботу, 4 февраля, неудовлетворительное, поэтому все они находятся в больнице.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Дмитрий Усов, сообщает Офис президента.



Он отметил, что освобожденные украинцы получают первую медицинскую помощь. Впереди их ждет лечение и реабилитация.

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4 февраля Украина и Россия провели новый обмен пленными. Из российского плена вернулись еще 116 украинцев, среди которых защитники Мариуполя, херсонские партизаны и снайперы из Бахмутского направления.

Кроме того, удалось вернуть тела двух погибших иностранных волонтеров, а также тело погибшего воина-добровольца.