Возвращение 116 людей. Освобожденные из плена украинцы находятся в больнице — ГУР

4 февраля, 20:49
Поделиться:
Украинцы, вернувшиеся из плена 4 февраля (Фото:Андрей Ермак / Telegram)

Украинцы, вернувшиеся из плена 4 февраля (Фото:Андрей Ермак / Telegram)

Состояние 116 украинцев, вернувшихся из российского плена в субботу, 4 февраля, неудовлетворительное, поэтому все они находятся в больнице.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Дмитрий Усов, сообщает Офис президента.

Он отметил, что освобожденные украинцы получают первую медицинскую помощь. Впереди их ждет лечение и реабилитация.

Видео дня

Читайте также:
Большой обмен пленными: СБУ опубликовала эксклюзивное видео возвращения 116 украинских защитников

4 февраля Украина и Россия провели новый обмен пленными. Из российского плена вернулись еще 116 украинцев, среди которых защитники Мариуполя, херсонские партизаны и снайперы из Бахмутского направления.

Кроме того, удалось вернуть тела двух погибших иностранных волонтеров, а также тело погибшего воина-добровольца.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Украинские военные Плен Офис президента Украины Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X