Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео освобожденных из плена украинских военнослужащих , которые вернулись домой в четверг, 26 июня. Соответствующие кадры глава государства обнародовал в Telegram.

«Дома», — лаконично подписал видео Зеленский.

Кадрами обмена пленными поделился и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

«Искренние эмоции от новости, что близкий человек — наконец дома, в Украине, освобожден из плена. Должны вернуть всех», — написал он

«Мама, я дома», — говорит на видео освобожденный из плена военнослужащий, общаясь по телефону.

Также кадрами по обмену поделились глава Главного управления разведки Кирилл Буданов и министр обороны Украины Рустем Умеров. Последний отметил, что Украина ждет следующих обменов.

«Меня поддерживала надежда, что меня ждут дома — на родной земле. Я очень долго ждал этого возвращения», — говорит освобожденный из плена защитник.

Во время обмена пленными в четверг, 26 июня, в Украину вернулась группа военнослужащих в возрасте до 25 лет, а также защитников, получивших ранения и имеющих проблемы со здоровьем.

В Украину вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ДШВ, Сил ТрО, а также бойцы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.

Большинство из освобожденных сегодня украинских военных провели в плену более трех лет. Также многие из них попали в плен во время обороны Мариуполя.

Самому молодому из освобожденных военных — 24 года. Его захватили в плен в апреле 2022 года во время обороны Мариуполя, когда ему был 21 год. Среди вернувшихся домой — нацгвардейцы, которые несли службу на Чернобыльской АЭС. Самому старшему освобожденному защитнику — 62 года.