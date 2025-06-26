В Украину вернулась еще одна группа военнопленных (Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными / Telegram)

Во время обмена пленными в четверг, 26 июня, в Украину вернулась группа военнослужащих в возрасте до 25 лет, а также защитников, получивших ранения и имеющих проблемы со здоровьем.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Там уточнили, что в Украину вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ДШВ, Сил ТрО, а также бойцы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.

Большинство из освобожденных сегодня украинских военных провели в плену более трех лет. Также многие из них попали в плен во время обороны Мариуполя.

Самому молодому из освобожденных военных — 24 года. Его захватили в плен в апреле 2022 года во время обороны Мариуполя, когда ему был 21 год.

Среди вернувшихся домой — нацгвардейцы, которые несли службу на Чернобыльской АЭС. Самому старшему освобожденному защитнику — 62 года.

Также среди военных, которых удалось вернуть, есть офицеры.

Домой вернулись украинские военные, которые защищали государство на разных направлениях фронта — в частности, Донецком, Харьковском, Луганском, Херсонском, Киевском и Сумском.

Освобожденные из плена защитники пройдут медицинское обследование, получат поддержку для физического и психологического восстановления, а также предусмотрены выплаты за время пребывания в неволе, заявили в Коордштабе.

20, 19, 14, 12, 10 и 9 июня Украина и страна-агрессор также проводили обмены военнопленными. В Украину вернулись тяжелобольные и раненые защитники, военнослужащие в возрасте до 25 лет, а также защитники, которые считались пропавшими без вести.

Представитель ГУР и заместитель главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов сообщал, что количество людей, возвращенных из российских застенков, не раскрывается, поскольку любые комментарии влияют на процесс.