Дома. Военнослужащий ВСУ смотрит на яблоко и едва сдерживает слезы, вернувшись в Украину после обмена — фото недели 29 апреля, 17:04 Военнослужащий ВСУ после обмена, 26 апреля 2023 года (Фото:yurasov.pro/Instagram)

26 апреля состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 42 украинских военнослужащих и двое гражданских. Фотограф Виталий Юрасов снял первые минуты пленников на родной земле.



На одной из фотографий молодой военный держит в руках яблоко, он растроган.

«Больно было на это смотреть, больно было снимать… А потом вспоминаешь, откуда они вернулись, и уже не хочется им ничем об этом напоминать. Даже своим растерянным, грустным лицом. Хочется приветствовать их дома, обнимать, курить первые сигареты за год и рассказывать что „нет, ребята, мы не сдали Харьков и Одессу“, что „мы уже и Херсон вернули и готовимся к масштабному контрнаступлению“… Вы бы видели их лица», — написал Юрасов в Instagram.

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Инфографика: yurasov.pro/Instagram

Несколько недель назад Сеть облетела фотография украинского добровольца Максима Колесникова с яблоком после обмена.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года из плена освободили 2279 украинцев.