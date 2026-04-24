Освобожденный сегодня защитник попал в плен, когда жена была беременной: Ребенку будет 3 года, наконец его увижу

Как рассказал освобожденный 24 апреля украинский военный, он никогда не видел собственного ребенка — тот родился уже после его попадания в плен (Фото: Скриншот из видео/facebook.com/dmytro.lubinets)

В рамках нового этапа обмена пленными 24 апреля из российских застенков вернулся украинский защитник, который никогда не видел собственного ребенка — тот родился уже после его попадания в плен.

Соответствующую видеозапись опубликовал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинець.

«„Моему ребенку исполнится 3 года… и наконец-то я увижу его и возьму на руки“, — это первое, что сказал наш Защитник после освобождения. Его жена была беременна, когда он попал в плен. Добро пожаловать домой. Спасибо за силу и за то, что выстояли. Мы ждали», — заявил он.

Реклама

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что 193 украинских военнослужащих вернулись домой в рамках нового обмена.

Среди них — представители Вооруженных Сил, Нацгвардии, ГПСУ, Национальной полиции и Государственной специальной службы транспорта.

Среди возвращенных есть те, против которых Россия возбудила уголовные дела, а также раненые, заявил глава украинского гсоударства.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов затем сообщил, что фактически 24 апреля состоялс второй этап Пасхального обмена.

«На свободе — много молодых украинских воинов 2000 года рождения, солдаты и офицеры, которые защищали наше государство на всех направлениях фронта, есть раненые. Часть освобожденных находились в незаконном заключении в Чечне», — говорится в сообщении.