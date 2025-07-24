Слезы радости и объятия: трогательные моменты встречи защитников после плена — фоторепортаж

24 июля, 01:33
Самому молодому из освобожденных — 27 лет, самому старшему — 66. (Фото: Сергей Окунев\NV)

Самому молодому из освобожденных — 27 лет, самому старшему — 66. (Фото: Сергей Окунев\NV)

В рамках девятого этапа обмена, согласованного в Стамбуле, из российского плена освобождены более 1 000 украинских защитников. Среди них — военные ВСУ, ДШВ, ВМС, Сил ТрО, Нацгвардии, пограничники и полицейские.

Многие провели в неволе более трех лет, в частности защитники Мариуполя и последний пограничник с острова Змеиный.

Самому молодому из освобожденных — 27 лет, самому старшему — 66.

NV публикует фоторепортаж с возвращения бойцов домой: эмоциональные встречи, объятия, слезы и первые минуты свободы.

