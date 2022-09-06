«Счастливы, что слышим родной язык». Появилось видео обмена 14 украинских военных на Донбассе 2 сентября 6 сентября, 13:09 В результате обмена домой удалось вернуть 14 украинских военных (Фото:Скриншот видео Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными/Telegram)

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал видео обмена пленными 2 сентября, в результате которого удалось вернуть 14 украинских военных.

Видео опубликовано на странице ведомства в Telegram.

На нем зафиксированы переговоры сторон о начале обмена, а также показано, как украинских военнослужащих встречает украинская сторона.

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Находясь в машине по пути домой, военные поделились своими эмоциями.

«Счастливы, довольные, что слышим родной язык. Наконец-то доедем домой. Наконец-то мы этого дождались»" - сказали они.

2 сентября в Донецкой области прошел обмен пленными с Россией. Украина вернула еще 14 защитников.

Среди освобожденных военных десять — из 58-й отдельной механизированной бригады, еще четверо — из 30-й ОМБР. В частности, Украина вернула офицера и военного медика. Бойцы попали в плен оккупационных войск РФ весной.

6 августа уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко заявил, что в плену российских оккупантов находятся до 25% из более 7000 украинских военных, которые в июле считались пропавшими без вести.



В ГУР МО заявили, что у Украины достаточно пленных россиян, чтобы проводить обмены с РФ, однако российская сторона имеет невысокий интерес к некоторым группам военнопленных.

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