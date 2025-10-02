Как сообщил корреспондент NV Сергей Окунев, среди украинских бойцов, вернувшихся из плена РФ 2 октября, есть тяжело раненые (Фото: Сергей Окунев/NV)

Как сообщил корреспондент NV Сергей Окунев, среди вернувшихся из плена украинских бойцов есть тяжело раненые.

По словам украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, особенность данного обмена — почти все освобожденные находились в плену у российских оккупантов с 2022 года.

Как заявлял ранее глава МВД Украины Игорь Клименко, среди освобожденных во время обмена пленными 14 августа — украинский офицер-полковник, пограничник из мариупольского гарнизона, который воевал еще с 2014 года.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщал, что были освобождены мужчина, который провел в российской тюрьме 4013 дней, учительница начальной школы, которую оккупанты посадили в 2019 году, и юноша, которого россияне захватили в 2016 году, когда ему было 17.

Среди освобожденных есть люди, которые находились в плену с 2014, 2016 и 2017 годов, а также защитники Мариуполя, добавили в СБУ. Самому молодому освобожденному 26 лет, а самому старшему — 74, заявили в Координационном штабе.