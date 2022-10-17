108 украинок вернулись из плена оккупантов — фоторепортаж 17 октября, 22:09 Украина вернула из российского плена 108 женщин (Фото:Офис президента)

В понедельник, 17 октября, Украина провела масштабный обмен пленными с Россией и освободила 108 женщин, среди которых военнослужащие и гражданские.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что это первый полностью женский обмен. Среди освобожденных из плена оккупантов — 37 эвакуированных с завода Азовсталь, 11 офицерок, 85 рядовых и сержанток. Из них:

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35 — защитницы из ВСУ;

32 — из ВМС;

12 — из Сил территориальной обороны;

восемь — из Нацгвардии ( в том числе две из Азова);

в том числе две из Азова); пять — из Государственной специальной службы транспорта;

четыре — из Госпогранслужбы;

12 гражданских.

Некоторых российские оккупанты захватили в плен в ОРДЛО еще до начала полномасштабного вторжения России.

НВ публикует фото с освобожденными женщинами.

Фото: Андрій Єрмак / Facebook

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram

Фото: Андрій Єрмак / Facebook

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram

Фото: Офіс президента України / Facebook

Фото: Офіс президента України / Facebook

Фото: Офіс президента України / Facebook

Фото: Офіс президента України / Facebook

Фото: Офіс президента України / Facebook

Фото: Офіс президента України / Facebook

Фото: Офіс президента України / Facebook

Фото: Офіс президента України / Facebook

Фото: Офіс президента України / Facebook

Фото: Дмитро Лубінець | Dmytro Lubinets / Telegram

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

13 октября Украина освободила из плена 20 человек, среди которых бойцы ВСУ, Территориальной обороны, Нацгвардии и Военно-морских сил.



Во время обмена пленными 11 октября Украина освободила 32 своих защитника, а также вернула тело израильтянина Дмитрия Фиалки, который защищал Украину.



21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров с Азовстали (сейчас находятся в Турции), а также десять иностранцев, некоторым из которых оккупанты угрожали смертной казнью (их самолет прибыл в Саудовскую Аравию).



Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене кума Путина Виктора Медведчука.

