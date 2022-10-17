108 украинок вернулись из плена оккупантов — фоторепортаж

17 октября, 22:09
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Украина вернула из российского плена 108 женщин (Фото:Офис президента)

Украина вернула из российского плена 108 женщин (Фото:Офис президента)

В понедельник, 17 октября, Украина провела масштабный обмен пленными с Россией и освободила 108 женщин, среди которых военнослужащие и гражданские.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что это первый полностью женский обмен. Среди освобожденных из плена оккупантов — 37 эвакуированных с завода Азовсталь, 11 офицерок, 85 рядовых и сержанток. Из них:

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  • 35 — защитницы из ВСУ;
  • 32 — из ВМС;
  • 12 — из Сил территориальной обороны;
  • восемь — из Нацгвардии (в том числе две из Азова);
  • пять — из Государственной специальной службы транспорта;
  • четыре — из Госпогранслужбы;
  • 12 гражданских.

Некоторых российские оккупанты захватили в плен в ОРДЛО еще до начала полномасштабного вторжения России.

НВ публикует фото с освобожденными женщинами.

Андрій Єрмак / Facebook
Фото: Андрій Єрмак / Facebook
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram
Андрій Єрмак / Facebook
Фото: Андрій Єрмак / Facebook
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram
Офіс президента України / Facebook
Фото: Офіс президента України / Facebook
Офіс президента України / Facebook
Фото: Офіс президента України / Facebook
Офіс президента України / Facebook
Фото: Офіс президента України / Facebook
Офіс президента України / Facebook
Фото: Офіс президента України / Facebook
Офіс президента України / Facebook
Фото: Офіс президента України / Facebook
Офіс президента України / Facebook
Фото: Офіс президента України / Facebook
Офіс президента України / Facebook
Фото: Офіс президента України / Facebook
Офіс президента України / Facebook
Фото: Офіс президента України / Facebook
Офіс президента України / Facebook
Фото: Офіс президента України / Facebook
Дмитро Лубінець | Dmytro Lubinets / Telegram
Фото: Дмитро Лубінець | Dmytro Lubinets / Telegram
REUTERS/Stringer
Фото: REUTERS/Stringer
REUTERS/Stringer
Фото: REUTERS/Stringer
REUTERS/Stringer
Фото: REUTERS/Stringer

13 октября Украина освободила из плена 20 человек, среди которых бойцы ВСУ, Территориальной обороны, Нацгвардии и Военно-морских сил.

Во время обмена пленными 11 октября Украина освободила 32 своих защитника, а также вернула тело израильтянина Дмитрия Фиалки, который защищал Украину.

21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров с Азовстали (сейчас находятся в Турции), а также десять иностранцев, некоторым из которых оккупанты угрожали смертной казнью (их самолет прибыл в Саудовскую Аравию).

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене кума Путина Виктора Медведчука.

https://www.youtube.com/embed/45btWpxEpAo
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Пленные Женщины Обмен пленными Обмен пленными новости Последний обмен пленными Военнопленные Украинские женщины Фото Война России против Украины обмен пленными Азовсталь

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