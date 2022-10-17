108 украинок вернулись из плена оккупантов — фоторепортаж
Украина вернула из российского плена 108 женщин (Фото:Офис президента)
В понедельник, 17 октября, Украина провела масштабный обмен пленными с Россией и освободила 108 женщин, среди которых военнослужащие и гражданские.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что это первый полностью женский обмен. Среди освобожденных из плена оккупантов — 37 эвакуированных с завода Азовсталь, 11 офицерок, 85 рядовых и сержанток. Из них:
- 35 — защитницы из ВСУ;
- 32 — из ВМС;
- 12 — из Сил территориальной обороны;
- восемь — из Нацгвардии (в том числе две из Азова);
- пять — из Государственной специальной службы транспорта;
- четыре — из Госпогранслужбы;
- 12 гражданских.
Некоторых российские оккупанты захватили в плен в ОРДЛО еще до начала полномасштабного вторжения России.
НВ публикует фото с освобожденными женщинами.
13 октября Украина освободила из плена 20 человек, среди которых бойцы ВСУ, Территориальной обороны, Нацгвардии и Военно-морских сил.
Во время обмена пленными 11 октября Украина освободила 32 своих защитника, а также вернула тело израильтянина Дмитрия Фиалки, который защищал Украину.
21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров с Азовстали (сейчас находятся в Турции), а также десять иностранцев, некоторым из которых оккупанты угрожали смертной казнью (их самолет прибыл в Саудовскую Аравию).
Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене кума Путина Виктора Медведчука.