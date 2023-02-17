ГУР: Украина отдала России коллаборанта из УПЦ МП — это помогло вернуть из плена сотню защитников 17 февраля, 10:17 101 украинец вернулся домой из плена РФ 16 февраля (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Украина отдала России церковника коллабронта УПЦ МП, что помогло вернуть 101 украинца из плена 16 февраля.



Об этом заявил представитель Главного управления разведки МО Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, от России был запрос, коллаборант сам был только «за», поэтому Киев не стал возражать.



Видео дня

«Обмен действительно интересный. Вчера для того, чтобы вернуть наших ребят, по запросу той стороны и по собственному согласию был передан один коллаборант — так называемый служитель Московского патриархата. Который способствовал оккупантам, сливал разную информацию, помогал проводить так называемые псевдовыборы», — рассказал Юсов.

Как пишет УП, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, речь идет о настоятеле Свято-Казанского прихода Горловской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) в поселке Яровая Лиманской общины Донецкой области Николае Зирке. Ранее его приговорили к семи годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.

16 февраля в рамках обмена с Россией домой вернулся 101 украинец. Среди них — защитники Мариуполя, рядовые и сержанты, ВМС, пограничники, Нацгвардия, сухопутники, тероборона. Также освободили гражданского — заммэра временно оккупированного Энергодара Ивана Самойдюка, который был в плену 333 дня. Всего с начала полномасштабного вторжения из плена освободили уже 1863 украинца.