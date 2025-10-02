В ходе обмена в Россию вернулся оккупант, жена которого два года назад приехала забрать его, но он отказался

Россиянка Ирина Крынина, мужа которого вернули в РФ во время обмена 2 октября (Фото: Наш Выход / Telegram)

В рамках обмена военнопленными в РФ вернулся муж российской активистки Ирины Крининой, основательницы движения Наш выход, который ищет пленных россиян.Два года она приезжала в Украину, чтобы забрать своего мужа, однако тот отказался.

Об этом в четверг, 2 сентября, сообщило издание Важные истории.

Как пишет издание, гражданского мужа Крининой Евгения Ковткова мобилизовали в 2022 году, а в следующем году он попал в украинский плен. Два года назад женщина приезжала в Украину, чтобы забрать его, но Ковтков отказался покидать плен и ждал обмена.

После возвращения мужа в РФ Кринина заявила, что с одной стороны радуется его возвращению домой, но одновременно волнуется из-за ситуации в России и возможности повторной отправки на фронт.

Она сама говорит, что осталась в Украине, продолжая работу движения Наш Выход.

«С одной стороны, я рада за него, потому что он очень хотел вернуться на Родину, к родителям. Я рада, что он поедет домой. […] В то же время у меня болит сердце, потому что я знаю, что происходит в России, что их могут снова отправить на войну, и я волнуюсь, чтобы у него все сложилось хорошо», — заявила активистка после обмена.

2 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из российского плена вернулись 185 украинских защитников.

Среди возвращенных военных 183 — рядовые, сержанты, двое — офицеры. Это воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, заявил Зеленский.

Кроме этого, с защитниками вернулись 20 гражданских.