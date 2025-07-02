Лубинец рассказал, что Украина вернула РФ граждан, которых эвакуировали из Курской области (Фото: Дмитрий Лубинец / Facebook)

Во время обмена пленными в формате «1000 на 1000», который состоялся в мае 2025 года, Украина передала российской стороне эвакуированных из Курской области людей.

Об этом заявил омбудсман Дмитрий Лубинец во время брифинга, пишет Суспільне.

«В рамках обмена „1000 на 1000“, когда мы вернули гражданских, мы вернули России граждан, которые были эвакуированы с территории Курской области», — рассказал Лубинец.

Он также отметил, что с начала полномасштабного вторжения в его офис поступило более 71 тысячи обращений от родственников военнопленных и пропавших без вести.

Лубинец подчеркнул, что сейчас отсутствуют действенные международные механизмы давления на Россию по освобождению гражданских заложников. В то же время он выразил надежду, что вскоре найдется государство, которое сможет стать посредником в этом процессе.

26 мая в разговоре с журналистом NV представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что обмен 23−25 мая проходил в формате, когда обе страны передали друг другу списки тех, кого готовы отдать.

25 мая Украина вернула из российского плена еще 303 украинских военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена.

24 мая во время нового этапа обмена со страной-агрессором Россией Украина вернула домой 307 пленных.

23 мая Украина вернула домой 390 пленных. Среди них — 270 военных и 120 гражданских.