Микрокосм садизма. Что несет Украине Путин: TIME рассказал миру о трагедии села Ягодное, где россияне месяц удерживали в подвале 367 человек 16 февраля, 12:49 Новая обложка журнала TIME рассказывает о жителях села Ягодное Черниговской области, которых в марте 2022 года россияне удерживали в тесном подвале 25 дней (Фото:TIME)

Весной 2022 года после освобождения севера Украины мир шокировала история села Ягодное Черниговской области: здесь оккупанты месяц держали в тесном подвале почти всех жителей, 367 человек. Журнал TIME посвятил новую обложку репортажу об этом преступлении РФ.

Материал, вынесенный на обложку нового номера журнала TIME, называется 25 ночей в плену: Жизнь и смерть в осажденном украинском селе. Текст сопровождает хорошо известное в Украине фото из школьного подавала, где в нечеловеческих условиях россияне удерживали более 360 жителей Ягодного. Снимок сразу после освобождения села сделала Ольга Меняйло — одна из пленниц, которая также фиксировала в дневнике события оккупации. За это время в подвале умерли десять человек.

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Автор текста, украинская журналистка Светлана Ославская, называет «микрокосмом садизма» страшные недели, которые пришлось пережить пленникам в Ягодном. TIME опубликовал ее репортаж в сотрудничестве с проектом The Reckoning Project, который фиксирует показания свидетелей о военных преступлениях России в Украине, в том числе для использования в будущих судебных процессах. В качестве редкого исключения текст опубликован в TIME как на английском, так и на украинском языке.

NV пересказывает самые важные и показательные факты о зверствах российских военных в Ягодном, где, согласно документам, стояли силы 55-й отдельной мотострелковой бригада из Кызыла (республика Тува) и 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из Юрги (Кемеровская область). Украинские правоохранители позже идентифицировали многих оккупантов, которые терроризировали жителей села в Черниговской области. Также есть 18-минутный фильм на основе интервью с жителями Ягодного.

Видео журнала TIME:



Россияне вошли в Ягодное 3 марта, через семь дней после вторжения в Украину. Они выгнали жителей из домов и согнали в подвал местной школы, которую превратили в свой штаб — более 360 человек от младенцев до 90-летних стариков. Больных и немощных людей их семьям пришлось привезти в подземелье на тачках. Оккупанты держали здесь пленников вплоть до своего ухода из села 30 марта 2022 года. Валерий Польгуй, один из неформальных лидеров сельской общины, еще до заточения в школьном подвале насчитал в Ягодном 80 единиц российской техники, включая БТРы и танки.

В первый же день оккупанты начали расстрелы в селе. 3 марта 30-летнего местного жителя Анатолия Янюка россияне убили выстрелом в голову на улице Лесной. TIME пишет, что он был застрелен после того, как отказался лечь на землю по требованию оккупантов. «Я на своей земле и перед вами ложиться не буду», — цитирует издание последние слова украинца, которые его матери передали соседи, ставшие свидетелями расправы.

Подвал школы, где заточили более 360 человек, не отапливался, но и не проветривался. Воздух поступал лишь через дыру в деревянной двери, которую оккупанты запирали. «Воздух стоял горячий от сотен тел. Стены оставались холодными, и конденсат от дыхания стекал по ним, поэтому люди у стен сидели в лужах. Но настоящим ужасом была нехватка кислорода», — пишет TIME. Одна из узниц, Валентина Данилова, сравнила пленников с людьми на тонущей подлодке: они задыхались. Позже узники подсчитали, что на одного человека приходилось не более полуметра: в нескольких подвальных помещениях площадью около 170 кв. м оккупанты удерживали 367 человек (в том числе более 70 детей). «Они сидели на скамейках или на полу, положив головы на плечи соседей, не зная, доживут ли до следующего утра», — пишет автор репортажа. Детям сделали импровизированную лежанку из школьных досок, взрослые могли спать лежа лишь изредка и по очереди — в проходах либо под стульями. Чтобы размять ноги, можно было лишь встать. От многих дней, проведенных сидя, у людей распухали ноги, на коже появлялись трещины и открытые язвы.

Людей из подвала выпускали в туалет только днем, вода и еда были в крайнем дефиците. Естественные потребности превратились для узников российских оккупантов в унизительную процедуру. Жителям Ягодного не разрешали покидать подвал ночью, пользоваться школьным туалетом на улице можно было только днем. Для ночей в самом большом из подвальных помещений — спортзале — было три ведра примерно на 150 человек. «Люди перестали пить воду вечером, чтобы не пользоваться ими», — рассказывает автор репортажа.

Первый раз вскипятить воду на огне оккупанты разрешили узникам на третий день плена. Детям удавалось готовить детское питание и кашу. Воду добывали из школьной скважины, но поскольку электричества не было, приходилось качать ее вручную: з один такт получали от 100 до 150 мл воды, тогда как на еду и чай всем людям требовалось около 150 литров. Иногда россияне давали узникам сухари из сухпайков, а однажды привезли тачку нарезанного хлеба. «Часть хлеба была заплесневевшей, остальные — грязной, но матери все равно бежали к тачке, хватали и отряхивали ломтики, чтобы отдать детям. Солдаты снимали эту сцену на телефоны», — пишет TIME. Один раз оккупанты принесли мешки с крупой и макаронами. Люди недоумевали, чем вызван этот «жест доброй воли». Однако оказалось, что россияне пролили дизтопливо на мешки, которые перевозили в технике. Пленникам пришлось трижды промыть макароны в воде, но их все равно варили и ели.

«Если кто-то хочет пойти домой за едой, пусть идут и поют гимн России», — ответил однажды российский военный на просьбу разрешить людям сходить домой. Российский гимн тогда никто не пел.



За месяц плена в подземной темнице умерли 10 человек. Первые похороны превратились в расстрел. Узники, особенно пожилые люди, не выдерживали существования в таких условиях, постоянной духоты и отсутствия медицинской помощи. «Сначала люди сходили с ума. Не узнавали своих детей. Кричали. Беседовали с умершими родственниками. Раскрывали семейные секреты. Потом умирали, сидя на стуле», — описывает TIME картины, свидетелями которых стали сотни жителей Ягодного.

Первым на пятый день плена умер 92-летний Дмитрий Музыка. Его жена Мария пережила мужа всего на несколько дней. Еще один человек умер на шестой день заключения, другие двое — за один день. К 12 марта, когда в подвале было уже несколько тел умерших, россияне наконец-то дали разрешение их похоронить. Люди повезли их на кладбище на тачке, завернутыми в простыни, стали хоронить без гробов и крестов. Но оккупанты не дали сделать и этого. На похороны отвели два часа, угрожая затем расстрелом. Для пяти тел едва успели вырыть две ямы. Как только первые тела опустили в них и местный священник — его тоже держали в подвале — начал читать молитву, к кладбищу подъехал бронеавтомобиль Тигр. Какое-то время мужчины в балаклавах и касках наблюдали за церемонией, затем машина тронулась, а через минуту по участникам похорон открыли огонь. Мужчинам пришлось прыгать в ямы с телами, после обстрела раненых отвезли в подвал на тех же тачках, на которых привезли на кладбище.



Людей с хроническими болезнями оккупанты оставили без медпомощи и лекарств. Когда онкобольной житель Ягодного, заключенный в том же подвале, попросил разрешения пойти домой и взять лекарство, российский солдат с позывным Клен, один из главных «надзирателей» узников, ответил: «Если тебе так тяжело, вон лес — иди вешайся, станет легче». За четыре недели плена узники пережили в подвале вспышку ветрянки, у многих обострились хронические болезни, у многих был кашель и температура. В ответ на просьбы о медицинской помощи жители Ягодного чаще всего слышали от: «Мы не лечить вас сюда пришли». В другой раз один из командиров оккупантов утверждал, что намерен съездить на территорию России и вернуться с лекарствами. Вернулся он через два дня. Когда Валерий Польгуй спросил его о медикаментах, тот ответил, что не привозил их и не привезет — мол, украинские партизаны заминировали дороги. Тогда у пленников появилась надежда на украинское сопротивление.

Пленники ничего не знали о происходящем в Украине и событиях на фронте — в том числе под Киевом и даже в ближайшем Чернигове. Оккупанты утверждали, что уже захватили все города Украины. «Но люди рассуждали: если россияне захватили все украинские города, почему они до сих пор в Ягодном?» — пишет издание. Когда 30 марта людей, готовивших еду, внезапно согнали в подвал и заперли, а затем все вокруг стихло, пленники с робкой надеждой заподозрили, что россияне ушли из села.

Люди осмелились выбить двери и выйти из своей темницы. «Самые смелые побежали к своим домам. Они вернулись в подвал, чтобы рассказать остальным: они ушли […] Кто-то нашел радио. Им нужно было услышать новости, понять, под чьим контролем Ягодное Украина или Россия. По радио играла только музыка. Но кто-то прислушался — песня была на украинском. Это означало, что Украина все еще свободна», — описывает TIME первые эмоции освободившихся. Когда в селе появились военные ВСУ, жители Ягодного «касались их трясущимися руками, чтобы проверить, настоящие ли, смеялись и плакали». «Они окружили солдат и расспрашивали их об отступлении россиян из региона, о том, как провалилась осада Киева — снова и снова, так, что те устали повторять», — рассказывает автор репортажа

Сейчас школа не работает, здесь хотят сделать мемориал. Каждый житель Ягодного стал свидетелем военного преступления. Среди самых памятных свидетельств зверств — дневник, который в темноте на ощупь вела Ольга Меняйло, автор фото на обложке TIME. 25 дней она провела в подвале с мужем, сыном, невесткой и 4-месячным внуком. «Важными экспонатами будут надписи на стенах [подвала]: детские рисунки, написанные детской рукой слова украинского гимна. И календарь, который Валентина [Данилова] начертила угольком на стене подвала. В центре цифры [дни недели и месяца], справа — имена умерших в подвале, слева — список убитых россиянами». «Если мы умрем, другие люди узнают, сколько мы вынесли», — объясняет Валентина, зачем вела эти записи.

