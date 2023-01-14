На территории Музея под открытым небом Пирогово упали обломки сбитых российских ракет — фото

14 января, 12:22
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Обломки сбитой российской ракеты на территории музея Пирогово (Фото:Александр Ткаченко/Telegram)

Обломки сбитой российской ракеты на территории музея Пирогово (Фото:Александр Ткаченко/Telegram)

Обломки сбитой украинскими силами ракеты РФ во время атаки на Киев упали на территорию Музея под открытым небом Пирогово в субботу, 14 января. Пострадавших нет.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

На место прибыли полиция, военные и скорые. Министр опубликовал фото обломков.

Видео дня

Александр Ткаченко/Telegram
Фото: Александр Ткаченко/Telegram
Александр Ткаченко/Telegram
Фото: Александр Ткаченко/Telegram
Александр Ткаченко/Telegram
Фото: Александр Ткаченко/Telegram
Александр Ткаченко/Telegram
Фото: Александр Ткаченко/Telegram

14 января Россия атаковала столицу. По предварительной информации КГВА, есть попадание в объект инфраструктуры (критических разрушений нет). Мэр Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе, в Голосеевском на нежилую территорию упали обломки ракеты — начался пожар, который позже был ликвидирован. В Дарницком — обломки ракеты повредили два автомобиля.

Взрывы в Киеве раздались второй раз за день. Около 6 утра их могли слышать жители столицы и области. Вскоре глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что причина — возгорание на объекте критической инфраструктуры.

Вскоре в Офисе президента рассказали об утренней атаке России на жилую застройку в селе Копылов Бучанского района. В результате удара в Киевской области повреждены 18 частных домов.

https://www.youtube.com/watch?v=9puvPINff_M
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Пирогово Музей Александр Ткаченко Война России против Украины

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