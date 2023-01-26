В нескольких районах Киевской области упали обломки российских ракет

26 января, 11:38
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Полция осматривает места на Киевщине, где упали обломки российских ракет (Фото:Полиция Киевской области/Facebook)

Полция осматривает места на Киевщине, где упали обломки российских ракет (Фото:Полиция Киевской области/Facebook)

На территории нескольких районов Киевской области правоохранители обнаружили обломки российских ракет, которыми оккупанты атаковали Украину во время массированного удара в четверг, 26 января.

Об этом пишет полиция Киевской области.

По словам начальника Нацполиции региона Андрея Небитова, правоохранители фиксируют последствия вражеских обстрелов и осматривают места, где упали ракеты. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

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Ранее в Киевской городской военной администрации сообщили, что Россия выпустила по столице более 15 крылатых ракет. Все сбили силы ПВО. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе и попадании ракеты в нежилую застройку в Голосеевском. Один человек погиб, двое ранены.

Глава Винницкой ОВА заявил о попадании вражеских ракет, в Одесской области повреждены два объекта критической энергоинфраструктуры.

Ночью Россия атаковала Украину иранскими дронами — сбили все 24.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Киевская область Ракетные удары Нацполиция Война России против Украины

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