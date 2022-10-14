В Белгородской области обломки ракет повредили железную дорогу: движение поездов остановлено
Из-за повреждения железной дороги в Белгородской области остановили движение поездов (Фото:t.me/vvgladkov)
В Белгородской области временно приостановлено движение поездов в Новооскольском округе из-за падения обломков ракет, которые повредили железную дорогу.
Об этом в Telegram сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Он утверждает, что утром в пятницу, 14 октября, в регионе сработала ПВО, которая якобы сбила несколько ракет.
Обломки упали возле железной дороги, повредив линии электропередач.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в поселке Октябрьский детонирует склад боеприпасов.
В результате взрывов погибли три сотрудника Росгвардии, более 10 были ранены.