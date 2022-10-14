В Белгородской области обломки ракет повредили железную дорогу: движение поездов остановлено

14 октября, 12:24
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Из-за повреждения железной дороги в Белгородской области остановили движение поездов (Фото:t.me/vvgladkov)

Из-за повреждения железной дороги в Белгородской области остановили движение поездов (Фото:t.me/vvgladkov)

В Белгородской области временно приостановлено движение поездов в Новооскольском округе из-за падения обломков ракет, которые повредили железную дорогу.

Об этом в Telegram сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Он утверждает, что утром в пятницу, 14 октября, в регионе сработала ПВО, которая якобы сбила несколько ракет.

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Обломки упали возле железной дороги, повредив линии электропередач.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в поселке Октябрьский детонирует склад боеприпасов.

В результате взрывов погибли три сотрудника Росгвардии, более 10 были ранены.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Ракеты Белгородская область Железная дорога

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