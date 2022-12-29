Массированная атака РФ: обломки ракет упали на ж/д пути на правом берегу Киева

29 декабря, 10:02
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Обломки ракет упали на ж/д пути на правом берегу Киева (Фото:652234/pixabay.com)

Обломки ракет упали на ж/д пути на правом берегу Киева (Фото:652234/pixabay.com)

В Киеве из-за падения обломков ракет на железнодорожные пути на правом берегу Киева электропоезда в направлении с Дарницы до Центрального вокзала будут временно отправляться в объезд и прибывать на 21-й путь станции Киев-Пассажирский.

Об этом сообщается в Telegram-канале Kyiv City Express.

Также отмечается, что возможны задержки в движении электропоездов.

«Пассажиры, ожидающие на ст. Протасов Яр в направлении Святошино: вам нужно перейти на третью островную платформу. Пассажиры, ожидающие на Северной платформе Центрального вокзала в направлении Святошино: вам нужно на 21-й путь пригородного вокзала», — говорится в сообщении.

Видео дня

В результате российской ракетной атаки 29 декабря в Киеве обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе, промышленное предприятие в Голосеевском районе, а также детская площадка в Печерском районе.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Киев Укрзализныця Ракеты Ракетные удары Железная дорога Война России против Украины

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