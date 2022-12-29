Массированная атака РФ: обломки ракет упали на ж/д пути на правом берегу Киева
Обломки ракет упали на ж/д пути на правом берегу Киева (Фото:652234/pixabay.com)
В Киеве из-за падения обломков ракет на железнодорожные пути на правом берегу Киева электропоезда в направлении с Дарницы до Центрального вокзала будут временно отправляться в объезд и прибывать на 21-й путь станции Киев-Пассажирский.
Об этом сообщается в Telegram-канале Kyiv City Express.
Также отмечается, что возможны задержки в движении электропоездов.
«Пассажиры, ожидающие на ст. Протасов Яр в направлении Святошино: вам нужно перейти на третью островную платформу. Пассажиры, ожидающие на Северной платформе Центрального вокзала в направлении Святошино: вам нужно на 21-й путь пригородного вокзала», — говорится в сообщении.
В результате российской ракетной атаки 29 декабря в Киеве обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе, промышленное предприятие в Голосеевском районе, а также детская площадка в Печерском районе.