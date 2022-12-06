Массированная атака РФ по Украине: обломки ракет будут собирать еще несколько суток — МВД 6 декабря, 12:20 Обломки ракет после массированной атаки РФ будут собирать еще несколько суток (Фото:Полиция Киевской области)

Правоохранители продолжают собирать обломки ракет после массированной атаки РФ в понедельник, 5 декабря. Эта работа займет еще несколько суток.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

«Работают следователи Нацполиции и СБУ, прокуроры, чтобы найти и зафиксировать каждый прилет, каждую сбитую ракету и остатки этих ракет. После этого эти остатки отправляются на экспертизу», — рассказал он.

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По словам министра, каждый ракетный удар РФ становится одним из разделов большой книги о военных преступлениях российского режима в Украине.

В понедельник, 5 декабря, Россия совершила новую ракетную атаку по Украине.

На фоне ракетной атаки сообщалось о новых отключениях электроэнергии в Одессе, Сумах, Житомире, Кривом Роге.

В Укрэнерго сообщили, что по всей Украине вводятся аварийные отключения электричества.

По данным Генштаба, Россия выпустила по территории Украины 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П и Калибр. Из этого числа более 60 ракет уничтожили подразделения ПВО Сил обороны Украины.

В Воздушных силах предупредили, что РФ может повторно нанести ракетный удар по Украине во вторник, 6 декабря.



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