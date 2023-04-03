В Мелитополе обломки ПВО оккупантов прилетели в многоквартирный дом, есть пострадавшие — мэр 3 апреля, 09:01 В оккупированном Мелитополе войска РФ размещают системы ПВО посреди жилых кварталов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В оккупированном Мелитополе Запорожской области вражеская ракета ПВО повредила многоквартирный дом. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Об этом сообщил мэр захваченного города Иван Федоров.

По его словам, оккупанты размещают системы ПВО посреди жилых кварталов Мелитополя.

«Чтобы создать иллюзию обороны, рашисты каждый раз пускают в ход свои „меткие ПВО“, размещенные посреди жилых кварталов. Вчера обломки наугад выпущенного вражеского ПВО прилетели в многоквартирный дом мирных жителей», — отметил Федоров.

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Он добавил, что шесть мирных жителей пострадали, двое из них в тяжелом состоянии.

Накануне в Мелитополе прогремели взрывы. Сообщалось о прилетах по локомотивному депо.