Массированная атака РФ: в трех районах Киевской области обнаружили обломки дронов Shahed 1 января, 12:23 Обломки дронов Shahed обнаружили в трех районах Киевской области (Фото:t.me/andrii_nebytov)

После массированной атаки РФ в ночь на воскресенье, 1 января, обломки иранских дронов Shahed обнаружили в трех районах Киевской области.

Об этом в Telegram сообщил глава областной полиции Андрей Небытов.

По его словам, правоохранители получили более 140 сообщений о пролете вражеских дронов по Киевской области в течение новогодней ночи.

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Полицейские продолжают искать остатки дронов и фиксировать военные преступления агрессоров.

Всего над Киевской областью и столицей силы ПВО сбили 32 вражеских беспилотника.

Практически всю новогоднюю ночь в Киеве и области звучала воздушная тревога. Оккупанты атаковали столицу ракетами и дронами-камикадзе.

В Воздушных силах сообщили об уничтожении 45 вражеских дронов Shahed.