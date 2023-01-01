Массированная атака РФ: в трех районах Киевской области обнаружили обломки дронов Shahed
Обломки дронов Shahed обнаружили в трех районах Киевской области (Фото:t.me/andrii_nebytov)
После массированной атаки РФ в ночь на воскресенье, 1 января, обломки иранских дронов Shahed обнаружили в трех районах Киевской области.
Об этом в Telegram сообщил глава областной полиции Андрей Небытов.
По его словам, правоохранители получили более 140 сообщений о пролете вражеских дронов по Киевской области в течение новогодней ночи.
Полицейские продолжают искать остатки дронов и фиксировать военные преступления агрессоров.
Всего над Киевской областью и столицей силы ПВО сбили 32 вражеских беспилотника.
Практически всю новогоднюю ночь в Киеве и области звучала воздушная тревога. Оккупанты атаковали столицу ракетами и дронами-камикадзе.
В Воздушных силах сообщили об уничтожении 45 вражеских дронов Shahed.