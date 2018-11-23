Облили зеленкой за $200. Полиция задержала участников нападения на главу Высшей квалификационной комиссии судей

Полиция Киева задержала двоих исполнителей и возможных сообщников нападения на главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова.

По данным ведомства, за нападение с зеленкой им заплатили 200 долларов.

На месте задержания обнаружили записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали нападавших и их возможных сообщников.

Оперативники установили изображенных на видео мужчин, в их домах проходят обыски. Правоохранители уже изъяли одежду, в которой они совершали правонарушения.

Злоумышленников доставят в отделение полиции для проведения дальнейших следственных действий, чтобы установить все обстоятельства совершения правонарушения и роль каждого из них для предоставления правовой оценки их действиям.

Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.

На выходе из отеля Hilton в Киеве, где проходит VII Судебный форум, двое неизвестных плеснули в лицо и на одежду Козьякова зеленкой, после чего скрылись в неизвестном направлении. Он не пострадал.