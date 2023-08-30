Так поступают величественные шефы. Клопотенко — о мишленовском рестораторе, который с начала войны кормит пострадавших украинцев 30 августа, 08:17 NV Премиум Шеф-повар и основатель благотворительной организации World Central Kitchen Хосе Андрес стал одним из героев проекта NV Люди, приближающие победу (Фото:Hillel Steinberg via Flickr)

Евгений Клопотенко для проекта NV Люди, приближающие победу рассказал о том, чем занимается в Украине Хосе Андрес, шеф-повар и ресторатор из Вашингтона.

Хосе Андрес — шеф-повар и ресторатор из Вашингтона, обладатель двух звезд Мишлен, основатель благотворительной организации World Central Kitchen, которая обеспечивает питанием пострадавших от стихийных бедствий и войн, с первых дней полномасштабной войны в Украине развернул здесь деятельность своей организации.

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Андрес стал одним из героев проекта NV Люди, приближающие победу, который вышел в печатном журнале № 3 за август.

В рамках проекта вдохновляющие истории героев, отобранных редакцией с помощью компетентных экспертов, частично написали журналисты NV, частично — известные украинцы и иностранцы, а некоторые из героев рассказали о себе сами. В частности, вот, что об основателе благотворительной организации World Central Kitchen Хосе Андресе написал шеф-повар, ресторатор и общественный активист Евгений Клопотенко.

«Сначала шеф-повар Хосе Андрес был заметной фигурой в ресторанной отрасли и в шефских кругах, и приобрел известность благодаря мастерскому приготовлению блюд. Но после разрушительного землетрясения на Гаити в 2010 году основал организацию World Central Kitchen. В ее рамках он и начал реализовывать социальные проекты и обеспечивать питанием людей, пострадавших в результате стихийных бедствий или военных конфликтов по всему миру.

Поэтому, когда в Украине началась полномасштабная война, многие шефы с мировым именем посоветовали нашей команде обратиться к Хосе Андресу. Мы, конечно, прислушались. На наше обращение он отреагировал мгновенно. Так началось наше сотрудничество.

С начала вторжения Хосе Андрес и его команда ездят во все горячие точки в прифронтовых зонах. И в гуманитарном плане испано-американский шеф оказал жителям Украины колоссальную помощь.

Например, в начале войны ко мне обращалось много одесских шеф-поваров и обычных одесситов. Они рассказывали, что принимают из Херсона огромное количество беженцев, от младенцев до пенсионеров, и не имеют ресурсов и денег, чтобы всех накормить. Но благодаря деятельности Хосе Андреса, команды World Central Kitchen и Министерства аграрной политики Украины в первые дни войны фактически удалось избежать гуманитарной фуд-катастрофы. Поэтому вклад Андреса на самом деле неоценим.

Думаю, что гуманитарная деятельность Андреса — это пример того, как шеф-повар не просто готовит и зарабатывает, а делает что-то на ступеньку выше для мирового сообщества и сохранения жизней. Как по мне, именно так и должны поступать шефы. Именно тогда они становятся величественными".

Этот материал опубликован в журнале NV № 3 за август 2023 года. Приобрести этот номер журнала можно здесь.

