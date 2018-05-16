Обезврежена банда сотрудников МВД, терроризировавшая Киевскую область - Матиос

Правоохранители обезвредили в Киевской области банду рэкетиров, состоявшую из сотрудников МВД.

Об этом у себя в Facebook рассказал руководитель главной военной прокуратуры Анатолий Матиос.

"Члены группировки занимались рэкетом, вымогательством денежных средств и имущества, среди белого дня похищали людей, лишали их свободы, мучили и применяли пытки. В состав вооруженной (плюс взрывчатка) преступной группировки входили действующие сотрудники органов внутренних дел, один адвокат", - написал он.

При этом сообщается, что на причастность к незаконной деятельности банды проверяются также сотрудники СБУ.

"Следствием установлено - деятельность преступной организации координировали криминальные авторитеты, которые находятся в розыске за совершение преступлений против участников Революции Достоинства", - добавил Матиос.

Как отмечается, в рамках расследования было проведено 60 обысков и задержаны девять членов группировки.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к Операции объединенных сил, обезвредили организованную преступную группировку, которую возглавлял ранее судимый гражданин РФ.