Удар РФ по критической инфраструктуре привел к задержке ряда поездов: в УЗ рассказали, какая ситуация сейчас 12 сентября, 08:46 Удар по Харьковской ТЭЦ-5 привел к изменению графика движения поездов (Фото:УЗ/Facebook)

Ракетный удар РФ по Харьковской ТЭЦ-5 вечером 11 сентября привел к изменению графика движения поездов в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.

Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци в Telegram, задерживались поезда в направлении Ивано-Франковска, Киева, Одессы, Львова, Шостки с выездом из Харькова, Киева и Сум.

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Задержка составляла от 15 минут до почти двух часов.

В УЗ подчеркнули, что ни один рейс не был отменен из-за обесточивания, движение продолжалось по всей сети железной дороги.

На вокзалах Харькова и других обесточенных городов была организована безопасная высадка и посадка пассажиров. Пассажирам также разрешили остаться на территории вокзалов в течение комендантского часа.

Пассажиров пригородных поездов сажали в поезда дальнего сообщения, их останавливали на необходимых остановках.

По состоянию на утро понедельника, 12 сентября, частично обесточенной остается Харьковская область. С опозданием следуют такие поезда:

поезд № 7 Харьков — Одесса на 36 мин;

поезд № 1 Харьков — Ивано-Франковск на 48 мин.

Рейсы между Харьковом и Киевом следуют по расписанию, отправление поездов Интерсити+ также состоится по графику.

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На 12 сентября отменены пригородные электропоезда к станциям Лихачево, Змиев, Лозовая и Харьков-Сортировочный.

Вечером 11 сентября войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Харькове, одной из крупнейших в Украине ТЭЦ.

Из-за этого в ряде регионов Украины исчез свет. Частично были обесточены населенные пункты в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Через несколько часов электроснабжение удалось полностью восстановить почти во всех регионах.

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