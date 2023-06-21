СБУ задержала чиновника Укрэнерго, который помогал РФ обесточить пять областей Украины: ему грозит пожизненное заключение 21 июня, 10:40 СБУ задержала чиновника Укрэнерго, который помогал РФ обесточить пять областей Украины (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности Украины задержала в Харькове чиновника регионального подразделения Укрэнерго, который информировал врага о расположении ключевых электроподстанций пяти областей Украины.

По сообщению СБУ в Telegram, эти данные нужны были для подготовки новых и проведения повторных ударов по электрическим подстанциям для полного обесточивания Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.



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Кроме этого, он сообщал оккупантам об ориентировочном напряжении энергообъектов, а также степени их повреждения после обстрелов.



Отмечается, что мужчина был задержан в Харькове во время выполнения им разведывательного задания ФСБ.



Сообщается, что чиновник регионального подразделения Укрэнерго возглавлял группу по оптимизации и расчету потерь электрической энергии. Российская спецслужба завербовала его еще задолго до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и перевела в «спящий режим».



В ходе обысков по месту жительства задержанного был обнаружен мобильный телефон, ноутбук и планшет с необходимыми доказательствами.



Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.