СБУ задержала чиновника Укрэнерго, который помогал РФ обесточить пять областей Украины: ему грозит пожизненное заключение
СБУ задержала чиновника Укрэнерго, который помогал РФ обесточить пять областей Украины (Фото:СБУ/Telegram)
Служба безопасности Украины задержала в Харькове чиновника регионального подразделения Укрэнерго, который информировал врага о расположении ключевых электроподстанций пяти областей Украины.
По сообщению СБУ в Telegram, эти данные нужны были для подготовки новых и проведения повторных ударов по электрическим подстанциям для полного обесточивания Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.
Кроме этого, он сообщал оккупантам об ориентировочном напряжении энергообъектов, а также степени их повреждения после обстрелов.
Отмечается, что мужчина был задержан в Харькове во время выполнения им разведывательного задания ФСБ.
Сообщается, что чиновник регионального подразделения Укрэнерго возглавлял группу по оптимизации и расчету потерь электрической энергии. Российская спецслужба завербовала его еще задолго до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и перевела в «спящий режим».
В ходе обысков по месту жительства задержанного был обнаружен мобильный телефон, ноутбук и планшет с необходимыми доказательствами.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.