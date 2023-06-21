СБУ задержала чиновника Укрэнерго, который помогал РФ обесточить пять областей Украины: ему грозит пожизненное заключение

21 июня, 10:40
Поделиться:
СБУ задержала чиновника Укрэнерго, который помогал РФ обесточить пять областей Украины (Фото:СБУ/Telegram)

СБУ задержала чиновника Укрэнерго, который помогал РФ обесточить пять областей Украины (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности Украины задержала в Харькове чиновника регионального подразделения Укрэнерго, который информировал врага о расположении ключевых электроподстанций пяти областей Украины.

По сообщению СБУ в Telegram, эти данные нужны были для подготовки новых и проведения повторных ударов по электрическим подстанциям для полного обесточивания Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Видео дня

Кроме этого, он сообщал оккупантам об ориентировочном напряжении энергообъектов, а также степени их повреждения после обстрелов.

Отмечается, что мужчина был задержан в Харькове во время выполнения им разведывательного задания ФСБ.

Сообщается, что чиновник регионального подразделения Укрэнерго возглавлял группу по оптимизации и расчету потерь электрической энергии. Российская спецслужба завербовала его еще задолго до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и перевела в «спящий режим».

В ходе обысков по месту жительства задержанного был обнаружен мобильный телефон, ноутбук и планшет с необходимыми доказательствами.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Донецкая область Служба безопасности Украины (СБУ) Луганская область Харьковская область ФСБ Сумская область Информатор Электроподстанция

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X