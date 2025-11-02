В результате новых российских атак на энергетическую инфраструктуру без электроснабжения остались часть потребителей в Запорожской, Харьковской и Черниговской областях.

Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщили в Министерстве энергетики.

В ведомстве отметили, что Донецкая область сейчас полностью обесточена.

«Там, где позволяет ситуация с безопасностью, специалисты энергетических компаний уже приступили к восстановительным работам», — заявили в Минэнерго.

Ранее в Донецкой ОВА сообщили, что по всей области ввели аварийные отключения света из-за российских атак по объектам энергетической инфраструктуры.

Дружковская городская военная администрация сообщала, что из-за обстрелов без электроснабжения остались Дружковка, Краматорск и Славянск, ссылаясь на диспетчера районных электросетей.

В ночь на 2 ноября (с 19:00 1 ноября) россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 79 ударными БпЛА, около 50 из них — шахматы. Зафиксировано попадание одной баллистической ракеты и 12 ударных БпЛА на шести локациях, а также падение обломков на двух локациях.