Объединительный собор: правоохранители будут усиленно охранять улицы Киева Вчера, 23:33 241 Цей матеріал також доступний українською Правоохранители будут в усиленном режиме охранять столицу

Сотрудники правоохранительных органов усилят охрану в центре Киева 15 декабря во время проведения Объединительного собора.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.

По словам чиновника, главная задача полиции - обеспечить публичную безопасность и не допустить провокаций.

“Мы все понимаем важность вопроса безопасности во время проведения Объединительного собора. Нацполиция, Нацгвардия в максимальной координации со всеми службами готова к обеспечению правопорядка. Во время мероприятий будет задействовано достаточное количество правоохранителей и соответствующих служб организации публичной безопасности. Также усиленное патрулирование будет осуществляться по всей центральной части города и в других районах Киева”, - сказал он.

К обеспечению правопорядка будет привлечен личный состав полиции столицы, патрульной полиции, военнослужащих Нацгвардии, полиции полка особого назначения, полиции охраны и приданные силы.

Напомним, что 15 декабря в Софии Киевской состоится Объединительный собор, на котором тайным голосованием будет избран предстоятель единой Украинской православной церкви. На Собор приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

По данным СМИ, на Объединительном соборе УПЦ КП предложит две кандидатуры - митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) и митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевич).

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

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