Объединенные силы в ответ на гибель бойца нанесли мощный удар по позициям противника — видео Сегодня, 10:04 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Юрия Мысягина/Facebook В результате удара ликвидированы трое оккупантов Скриншот с видео Юрия Мысягина/Facebook

Военнослужащие из 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ нанесли мощный удар по позициям оккупационных войск РФ в Луганской области.

Об этом рассказал волонтер Юрий Мысягин, опубликовав у себя в Facebook соответствующее видео.

Как отмечается, удар по противнику стал ответом на гибель бойца 54-й бригады.

«Все террористы со страху забежали в блиндаж, где их и догнали. Расплату прочувствовали все, дошла до каждого. По подтвержденной информации, для троих война в Украине закончилась», — говорится в сообщении.