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Объединенные силы в ответ на гибель бойца нанесли мощный удар по позициям противника — видео

Сегодня, 10:04
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Объединенные силы в ответ на гибель бойца нанесли мощный удар по позициям противника — видео - фото

Скриншот с видео Юрия Мысягина/Facebook

В результате удара ликвидированы трое оккупантов

Военнослужащие из 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ нанесли мощный удар по позициям оккупационных войск РФ в Луганской области.

Об этом рассказал волонтер Юрий Мысягин, опубликовав у себя в Facebook соответствующее видео.

Как отмечается, удар по противнику стал ответом на гибель бойца 54-й бригады.

«Все террористы со страху забежали в блиндаж, где их и догнали. Расплату прочувствовали все, дошла до каждого. По подтвержденной информации, для троих война в Украине закончилась», — говорится в сообщении.

Теги:   Видео ООС Донбасс

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