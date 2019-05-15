Объединенные силы уничтожили транспорт оккупантов, подвозивший боевиков на передовую - видео Вчера, 11:43 3079 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Юрия Мысягина/Facebook Транспорт оккупантов заметили благодаря беспилотнику Скриншот с видео Юрия Мысягина/Facebook

Украинские военные нанесли удар по позициям оккупационных сил РФ на Донбассе.

Об этом сообщил у себя в Facebook волонтер Юрий Мысягин, опубликовав соответствующее видео.

"Возвращая дрон с боевого задания, группа К-2 из 54-й бригады обнаружила на одной из передовых позиций противника два автомобиля. Непонятно, какова была причина их нахождения там. Может обдро*енцы съехались изучить позиции ВСУ, может подвезли что-то, может совещание было, кто их знает. На войне такую наглость без внимания оставлять нельзя", - рассказал он.

Волонтер также отметил, что ранее боевики с этих хорошо укрепленных позиций постоянно устраивали провокации с обстрелами.

"Первый пристрелочный точно по окопу и блиндажу, чтобы не смогли выбежать, несколько рядом с машинами, чтоб из-за осколков уже никуда уехать не смогли. А потом точно по цели", - добавил Мысягин.

Когда именно было снято опубликованное видео и понес ли противник потери в результате удара ОС, не уточняется.