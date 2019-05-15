Объединенные силы уничтожили транспорт оккупантов, подвозивший боевиков на передовую - видео
Украинские
военные нанесли удар по позициям оккупационных сил РФ на
Донбассе.
Об этом сообщил у
себя в Facebook волонтер Юрий Мысягин, опубликовав
соответствующее видео.
"Возвращая
дрон с боевого задания, группа К-2 из 54-й бригады обнаружила на одной из
передовых позиций противника два автомобиля. Непонятно, какова была причина их
нахождения там. Может обдро*енцы съехались изучить позиции ВСУ, может подвезли
что-то, может совещание было, кто их знает. На войне такую наглость без
внимания оставлять нельзя", - рассказал он.
Волонтер также
отметил, что ранее боевики с этих хорошо укрепленных позиций постоянно устраивали
провокации с обстрелами.
"Первый
пристрелочный точно по окопу и блиндажу, чтобы не смогли выбежать, несколько
рядом с машинами, чтоб из-за осколков уже никуда уехать не смогли. А потом
точно по цели", - добавил Мысягин.
Когда именно было
снято опубликованное видео и понес ли противник потери в результате удара ОС,
не уточняется.