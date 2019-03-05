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Объединенные силы уничтожили огневую точку "Прыщ" оккупационных войск РФ - видео

Вчера, 10:56
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30-я ОМБ ВСУ

Огневую точку уничтожили бойцы 30-й бригады ВСУ

В Сети обнародовали видео уничтожения Объединенными силами на Донбассе огневой точки оккупационных войск РФ.

Оно было опубликовано в Facebook волонтером Юрием Москаленко.

Как отмечается, огневая позиция была уничтожена бойцами 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

"Прыщ" - так назвали ближайшую вражескую огневую точку и укрытия наши креативные бойцы. Как надоедливый маленький нарост на теле человека, такой же надоедливый он был украинской земле и нашим ребятам. Вывести бойцы-осы решили это безобразие на корню", - рассказали сами военные.

Теги:   Видео Донбасс ООС

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