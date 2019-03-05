Объединенные силы уничтожили огневую точку "Прыщ" оккупационных войск РФ - видео
Вчера, 10:56
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В Сети обнародовали
видео уничтожения Объединенными силами на Донбассе огневой точки оккупационных
войск РФ.
Оно было
опубликовано в Facebook волонтером Юрием Москаленко.
Как отмечается,
огневая позиция была уничтожена бойцами 30-й отдельной механизированной бригады
имени князя Константина Острожского.
"Прыщ" - так назвали ближайшую вражескую огневую точку и укрытия наши креативные бойцы.
Как надоедливый маленький нарост на теле человека, такой же надоедливый он был
украинской земле и нашим ребятам. Вывести бойцы-осы решили это безобразие на
корню", - рассказали сами военные.