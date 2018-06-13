13 июня 2018, среда

Объединенные силы опубликовали видео учений по ведению танкового боя

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Целью учений было повышение мастерства и слаженности танковых подразделений
Скриншот

Целью учений было повышение мастерства и слаженности танковых подразделений

Украинские военные провели танковые учения, максимально приближенных к боевым условиям  на Донбассе.

"Продолжается работа по совершенствованию боеспособности всех привлеченных воинских частей. Одним из приоритетных направлений указанной работы является повышение мастерства и слаженности танковых подразделений, входящих в состав резервов, группировок", - рассказали в ООС.

Как сообщается, поставленные задачи выполнялись в различных формах и способах применения бригады.

"Танковые подразделения из состава Объединенных сил способны выполнять поставленные перед ними боевые задачи во взаимодействии с подразделениями других видов родов войск", - отметил командующий объединенных сил генерал-лейтенанта Сергей Наев.

Ранее сообщалось, что украинские БТР и танки приняли участие в международных учениях в Германии.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове