Объединенные силы опубликовали видео учений по ведению танкового боя

Целью учений было повышение мастерства и слаженности танковых подразделений

Украинские военные провели танковые учения, максимально приближенных к боевым условиям на Донбассе.

"Продолжается работа по совершенствованию боеспособности всех привлеченных воинских частей. Одним из приоритетных направлений указанной работы является повышение мастерства и слаженности танковых подразделений, входящих в состав резервов, группировок", - рассказали в ООС.

Как сообщается, поставленные задачи выполнялись в различных формах и способах применения бригады.

"Танковые подразделения из состава Объединенных сил способны выполнять поставленные перед ними боевые задачи во взаимодействии с подразделениями других видов родов войск", - отметил командующий объединенных сил генерал-лейтенанта Сергей Наев.

Ранее сообщалось, что украинские БТР и танки приняли участие в международных учениях в Германии.