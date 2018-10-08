Объединенные силы готовятся к противодействию российским БПЛА - видео

Во время учений украинский БПЛА Аист имитировал российский Орлан

Подразделения зенитных ракетных войск и армейской авиации ВСУ провели учения, во время которых значительное внимание было уделено противодействию российским беспилотным летательным аппаратам.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил, опубликовав видео тренировок.

"На днях была проведена совместная тренировка экипажей вертолетов и наземных подразделений. Отечественный БПЛА Аист играл роль вражеского Орлана, вертолетчики охотились на него", - говорится в сообщении.

Как отмечается, проведенные учения показала полную готовность подразделений армейской авиации к уничтожению вражеских БПЛА в местах, "где применение ракет противовоздушной обороны будет нецелесообразным".