Оксана Скиталинская
Ешь как Будда. Чем полезен новый тренд здорового питания
Виталий Каценельсон
Кроличья нора Зеленского
Роман Бессмертный
Минский аэродром Зеленского
Владимир Фесенко
Зачем Кличко позвал Саакашвили в Удар
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Объединение Кличко и Саакашвили и отказ Авакова уходить в отставку. Главные новости 5 июня

Вчера, 20:00
Цей матеріал також доступний українською
Объединение Кличко и Саакашвили и отказ Авакова уходить в отставку. Главные новости 5 июня - фото

Коллаж НВ

Главные новости дня

Мэр Киева Виталий Кличко предложил экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили возглавить партию УДАР, а президент Владимир Зеленский провел переговоры с советником лидером США Дональда Трампа.

НВ собрало главные новости дня.

Саакашвили ответил на предложение Кличко возглавить партию УДАР

Бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили ответил на предложение мэра Киева Виталия Кличко возглавить партию УДАР. По словам Саакашвили, ему нужен совет украинцев. Читать далее…

Садовый сделал предложение Вакарчуку и Гриценко

Мэр Львова и лидер Самопомочи Андрей Садовый призвал глав партий Голос Святослава Вакарчука и Гражданской позиции Анатолия Гриценко не бороться между собой на выборах в Верховную Раду. Читать далее…

Главу Киевской областной полиции Ценова отправят на Донбасс

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов несет политическую ответственность за гибель пятилетнего ребенка в Переяславе-Хмельницком и поедет в зону ООС.Читать далее…

Аваков отказался уходить в отставку

Министр внутренних дел Арсен Аваков не собирается уходить в отставку из-за убийства полицейскими пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком. Читать далее…

Зеленский пообщался с советником Трампа — АП

В Администрации президента Украины заявили, что Владимир Зеленский провел беседу со старшим советником президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Читать далее…

Цеголко заявил, что Зеленский украл речь Порошенко

Пресс-секретарь экс-президента Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что новый глава государства Владимир Зеленский украл целый абзац из выступления Порошенко. Читать далее…

На Минских переговорах договорились принять новое соглашение о перемирии на Донбассе

Представители Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе. Читать далее…

Зеленский заявил, что Украина должна продолжать движение в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в Европейском Союзе похоронит имперские амбиции России. По его словам, Украина должна продолжать движение в ЕС. Читать далее…

Теги:   Михеил Саакашвили Виталий Кличко Владимир Зеленский Досрочные выборы в ВР

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Сегодня, 13:25

img
CБУ задержала в Мариуполе агента ФСБ РФ
Политика

Сегодня, 16:37

img
Убийство Гандзюк: обвиняемым вынесли приговор
Политика

Сегодня, 22:44

img
Нардеп Барна покинул студию после вопроса об обиде журналистов — видео

ТОП 3

События

Вчера, 20:19

img
Российский сухогруз из-за шторма зашел в территориальные воды Украины — ВМС
12283
События

Вчера, 21:59

img
В суде обжаловали новое Украинское правописание: иск подали от имени школьницы
10991
События

Вчера, 11:46

img
«При чем тут вы?»: Ганапольский в сюжете о квартире для семьи погибшего шахтера нагрубил его жене — видео
9178