Объединение Кличко и Саакашвили и отказ Авакова уходить в отставку. Главные новости 5 июня Вчера, 20:00 Цей матеріал також доступний українською Коллаж НВ Главные новости дня Коллаж НВ

Мэр Киева Виталий Кличко предложил экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили возглавить партию УДАР, а президент Владимир Зеленский провел переговоры с советником лидером США Дональда Трампа.

НВ собрало главные новости дня.

Саакашвили ответил на предложение Кличко возглавить партию УДАР

Бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили ответил на предложение мэра Киева Виталия Кличко возглавить партию УДАР. По словам Саакашвили, ему нужен совет украинцев. Читать далее…

Садовый сделал предложение Вакарчуку и Гриценко

Мэр Львова и лидер Самопомочи Андрей Садовый призвал глав партий Голос Святослава Вакарчука и Гражданской позиции Анатолия Гриценко не бороться между собой на выборах в Верховную Раду. Читать далее…

Главу Киевской областной полиции Ценова отправят на Донбасс

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов несет политическую ответственность за гибель пятилетнего ребенка в Переяславе-Хмельницком и поедет в зону ООС.Читать далее…

Аваков отказался уходить в отставку

Министр внутренних дел Арсен Аваков не собирается уходить в отставку из-за убийства полицейскими пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком. Читать далее…

Зеленский пообщался с советником Трампа — АП

В Администрации президента Украины заявили, что Владимир Зеленский провел беседу со старшим советником президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Читать далее…

Цеголко заявил, что Зеленский украл речь Порошенко

Пресс-секретарь экс-президента Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что новый глава государства Владимир Зеленский украл целый абзац из выступления Порошенко. Читать далее…

На Минских переговорах договорились принять новое соглашение о перемирии на Донбассе

Представители Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе. Читать далее…

Зеленский заявил, что Украина должна продолжать движение в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в Европейском Союзе похоронит имперские амбиции России. По его словам, Украина должна продолжать движение в ЕС. Читать далее…